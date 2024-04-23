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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:11

Просмотров: 306

В Сети сообщается о завершении забастовки работников компании West Oil Software в Жетыбае

В социальной сети появилось видео, в котором сообщается о завершении забастовки работников компании West Oil Software в Жетыбае.

Кадр видео
Видео разместили на странице «112» в Instagram. На видео мужчина за кадром сообщает, что забастовка работников компании West Oil Software в Жетыбае, которая длилась 140 дней, завершилась победой нефтяников.



- По приказу Токаева, все требования выполнены. Работники довольны и расходятся по домам, - говорит мужчина за кадром.

На видеозаписи можно увидеть, как представитель сотрудников подписывает определённые документы.



В Сети сообщается о завершении забастовки работников компании West Oil Software в Жетыбае


Редакция ожидает официального комментария от пресс-службы АО НК «КазМунайГаз».

Напомним, забастовка началась 11 декабря 2023 года. Суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной. Сколько получают митингующие нефтяники?

27 февраля в компании сообщили о расторжении договоров с 50 сотрудниками из числа бастующих. Ранее к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.

В «КазМунайГаз» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Oil Software.

«КазМунайГаз»: Ущерб от забастовки водителей West Oil Software в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге.

«Людей держали в обмане»: один из сотрудников West Оil рассказал об участии в забастовке.

Директор департамента нефтесервиса АО НК «КазМунайГаз» Жасулан Балуанов дал интервью Stan.kz по поводу незаконной забастовки работников West Oil Software.



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