В Сети сообщается о завершении забастовки работников компании West Oil Software в Жетыбае

Кадр видео
Видео разместили на странице «112» в Instagram. На видео мужчина за кадром сообщает, что забастовка работников компании West Oil Software в Жетыбае, которая длилась 140 дней, завершилась победой нефтяников.
- По приказу Токаева, все требования выполнены. Работники довольны и расходятся по домам, - говорит мужчина за кадром.
На видеозаписи можно увидеть, как представитель сотрудников подписывает определённые документы.
Редакция ожидает официального комментария от пресс-службы АО НК «КазМунайГаз».
Напомним, забастовка началась 11 декабря 2023 года. Суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной. Сколько получают митингующие нефтяники?
27 февраля в компании сообщили о расторжении договоров с 50 сотрудниками из числа бастующих. Ранее к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.
В «КазМунайГаз» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Oil Software.
«КазМунайГаз»: Ущерб от забастовки водителей West Oil Software в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге.
«Людей держали в обмане»: один из сотрудников West Оil рассказал об участии в забастовке.
Директор департамента нефтесервиса АО НК «КазМунайГаз» Жасулан Балуанов дал интервью Stan.kz по поводу незаконной забастовки работников West Oil Software.
- По приказу Токаева, все требования выполнены. Работники довольны и расходятся по домам, - говорит мужчина за кадром.
На видеозаписи можно увидеть, как представитель сотрудников подписывает определённые документы.
Редакция ожидает официального комментария от пресс-службы АО НК «КазМунайГаз».
Напомним, забастовка началась 11 декабря 2023 года. Суд признал забастовку ТОО «West Oil Software» незаконной. Сколько получают митингующие нефтяники?
27 февраля в компании сообщили о расторжении договоров с 50 сотрудниками из числа бастующих. Ранее к бастующим сотрудникам сервисной нефтяной компании с просьбой прекратить забастовку не раз обращалось руководство. Свое мнение по ситуации высказал и министр энергетики Казахстана.
В «КазМунайГаз» рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки West Oil Software.
«КазМунайГаз»: Ущерб от забастовки водителей West Oil Software в Жетыбае составил почти 1 млрд тенге.
«Людей держали в обмане»: один из сотрудников West Оil рассказал об участии в забастовке.
Директор департамента нефтесервиса АО НК «КазМунайГаз» Жасулан Балуанов дал интервью Stan.kz по поводу незаконной забастовки работников West Oil Software.
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