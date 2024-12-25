Россия направляет медпомощь пострадавшим после авиакатастрофы в Актау

Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ сообщил, что Россия направляет помощь в Казахстан после авиакатастрофы в Актау, передает ZTB.
По словам Владимира Путина, самолет МЧС РФ с медицинским оборудованием и персоналом вылетает к месту крушения для помощи пострадавшим.
Глава РФ выразил соболезнования семьям погибших в трагедии.
Напомним, сегодня, 25 декабря, под Актау упал самолет. Обновляемую редакцией информацию читайте по ссылке.
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Желающие помочь пострадавшим донорством могут обратиться в Мангистауский областной центр крови.
Данные пострадавших здесь.
Номера горячих линий авиакомпании AZAL по ссылке.
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