Россия направляет медпомощь пострадавшим после авиакатастрофы в Актау

Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ сообщил, что Россия направляет помощь в Казахстан после авиакатастрофы в Актау, передает ZTB .

Фото: kremlin.ru

По словам Владимира Путина, самолет МЧС РФ с медицинским оборудованием и персоналом вылетает к месту крушения для помощи пострадавшим.

Глава РФ выразил соболезнования семьям погибших в трагедии.

Напомним, сегодня, 25 декабря, под Актау упал самолет. Обновляемую редакцией информацию читайте по ссылке.

Lada.kz также узнала, что известно о рейсе Баку-Грозный.

Желающие помочь пострадавшим донорством могут обратиться в Мангистауский областной центр крови.

Данные пострадавших здесь.

Номера горячих линий авиакомпании AZAL по ссылке.