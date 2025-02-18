В департаменте полиции Мангистауской области объяснили корреспонденту Lada.kz , как жители региона могут получить доступ к записям с камер видеонаблюдения, установленных во дворах микрорайонов и на дорогах.

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У горожан часто возникают ситуации, когда им необходимо просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворах микрорайонов или на дорогах города, чтобы выяснить детали происшествия, например, номера автомобилей или лица злоумышленников. С таким запросом корреспондент Lada.kz обратился в пресс-службу полиции региона.

Там разъяснили, как жители Мангистау могут получить доступ к записям с камер видеонаблюдения.

Жители могут получить записи с камер видеонаблюдения, но для этого им необходимо обратиться с заявлением в управление полиции города Актау, — сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что у казахстанцев появилась возможность просмотреть фото- и видеоматериалы с камер «Сергек» на сайте портала органов правовой статистики и специальных учетов. По ссылке можно ознакомиться с видеоинструкцией.

Напомним, в Актау и Мунайлинском районе установили 1138 камер видеонаблюдения. 1 июля в Актау и Мунайлинском районе официально запустили систему «Сергек». Где расположены камеры видеонаблюдения «Сергек» в Мангистау.

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