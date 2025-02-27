Убийство срочника в Мангистау: апелляция Военного суда оставила приговор без изменений

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Адвокат Азамат Сагал сообщил, что 26 февраля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК рассмотрела аппеляционнцю жалобу осужденного экс-командира зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Минобороны Дамира Досова.

Приговор Военного суда оставлен без изменений. Справедливость восторжествовала, - сообщил Азамат Сагал.

Напомним, 24 января, вынесен приговор экс-командиру зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Мангистауской области Дамиру Досову за умышленное убийство 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Дамира Досова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК. Назначили ему 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности.

В сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего солдата.

Отец погибшего Марата Баркулова - Ербол Кунтинов рассказал, что не согласен с приговором суда.