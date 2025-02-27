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27.02.2025, 17:49

Убийство срочника в Мангистау: апелляция Военного суда оставила приговор без изменений

Общество 0 1 452 Лиана Рязанцева

Адвокат Азамат Сагал сообщил, что апелляция Военного суда оставила приговор без изменений осужденному Дамиру Досову, передает Lada.kz.

Фото Азамата Сагал
Фото Азамата Сагал

Адвокат Азамат Сагал сообщил, что 26 февраля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК рассмотрела  аппеляционнцю жалобу осужденного экс-командира зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Минобороны Дамира Досова.

Приговор Военного суда оставлен без изменений. Справедливость восторжествовала, - сообщил Азамат Сагал.

Напомним, 24 января, вынесен приговор экс-командиру зенитно-артиллерийского взвода войсковой части 25744 регионального командования «Запад» Мангистауской области Дамиру Досову за умышленное убийство 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Дамира Досова признали виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 99 УК РК. Назначили ему 13 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. 

В сентябре прошлого года во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования «Запад» на полигоне «Оймаша» в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.  

В январе этого года началось первое судебное заседание по делу об убийстве 19-летнего солдата-срочника Марата Баркулова. Подсудимый на допросе заявил, что не признает своей вины. По его утверждению, выстрел, в результате которого погиб Баркулов, был случайным, а не преднамеренным.

Прокурор запрашивал 13 лет лишения свободы. Подсудимый попросил прощения у родственников погибшего солдата.

Отец погибшего Марата Баркулова - Ербол Кунтинов рассказал, что не согласен с приговором суда.

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