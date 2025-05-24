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23.05.2025, 21:52

На месте авиакатастрофы близ Актау создали мемориал

Общество 0 1 617 Сергей Кораблев

В Сети распространилось видео, на котором видно, как на месте трагической авиакатастрофы под Актау появились лавочки и ограждение, за которым высажены цветы, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

По словам автора распространившегося видео, лавочки и ограждение установили для того, чтобы люди могли прийти, сесть и помянуть погибших. Он поддержал инициативу, назвав ее правильной и человечной.

В акимате Тупкараганского района подтвердили, что установку небольшой мемориальной площадки организовали активные жители региона. Все сделано по их личной инициативе – в знак памяти о погибших в трагедии.

Напомним, трагедия произошла 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. МЧС РК опубликовало список шести погибших казахстанцев, трое из которых проживали в нашем регионе. Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел брифинг, в котором рассказал, что всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Читайте также о том, что известно о рейсе Баку-Грозный, потерпевшем крушение близ Актау.

Выжившие в авиакатастрофе рассказали, что творилось на борту перед падением самолета. Позже бортом санавиации забрали всех граждан РФ. 

В память о жертвах авиакатастрофы узбекский самолет кружил над Актау. 

О происшествии свое мнение также выразил эксперт. Он считает, что при посадке Embraer 190 на воду никто бы не выжил. 

Кроме того, один из пассажиров разбившегося самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, гражданин Кыргызстана, пообщался с журналистами в больнице. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дал указание авиакомпаниям республики приостановить полеты в 10 городов России на неопределенный срок из-за вопросов безопасности. 

Глава Азербайджана 29 декабря сообщил, что окончательная версия трагедии станет известна после расшифровки черных ящиков, и подчеркнул, что самолет авиакомпании AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, получил повреждения извне, но не был сбит специально.

Между тем, азербайджанская авиакомпания после катастрофы приостановила полеты в ряд городов России.

Президент Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании Azal.

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