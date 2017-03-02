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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 19:41

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Гульмира Исмаилова: Подозреваемой в избиении сына жительнице Актау вернули ребенка

Досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК продолжается, сообщили в ДВД Мангистау. До окончания расследования семья находится под контролем полицейских и органов опеки. Об этом рассказала Гульмира Исмаилова, заведующая сектором по воспитательной работе Актауского городского отдела образования.

Гульмира Исмаилова. Фото Кадырбека Айдар улы
В Центре адаптации несовершеннолетних четырехлетний мальчик провел три дня. Комиссия, в состав которой вошли врачи, полицейские, специалисты из отдела опеки, приняла решение вернуть ребенка матери.

- Ребенка поместили в Центр адаптации для несовершеннолетних 13 февраля, заседание комиссии прошло 15 февраля. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка не выявлено следов избиения. Принято решение вернуть ребенка матери. До суда мы будем держать эту семью под контролем, - отметила Гульмира Исмаилова.

Досудебное расследование в отношении матери ребенка по части 1 статьи 140 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью), как сообщили в пресс-службе ДВД Мангистау, не завершено. По окончании расследования материалы передадут в суд. Как рассказали в ДВД Мангистау, если вину женщины докажут, ее лишат родительских прав.

Напомним, о криках ребенка, раздающихся за стеной, рассказали соседи 50-летней женщины. В отношении матери начали досудебное расследование по части 1 статьи 140 УК РК.

Мальчика определили в Центр адаптации несовершеннолетних, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Александр Муха, руководитель общественного объединения «Мейерим» и центра помощи несовершеннолетним жертвам и свидетелям преступлений, прокомментировал аудиозапись, предоставленную соседями женщины, и выразил мнение, что голос на записи принадлежит матери, а не ребенку.


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Комментарии ( 2 )

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бася (Посетители) Сегодня, 21:42
и зачем фото работника образования? первое впечатление от заголовка что это и есть мать ребёнка бедного..
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 19:50
если вину женщины докажут, ее лишат родительских прав.
*****************
проверяли смотрели ничего не нашли -теперь всё от суда зависит -
ждём мудрого и справедливого решения!
 
 

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