Руслан Лазута: При движении через железнодорожные пути водитель должен быть крайне внимательным

Подобные происшествия, по словам Руслана Лазута, зачастую случаются из-за невнимательности водителей и игнорирования ими правил дорожного движения. Перед железнодорожным переездом должен стоять знак «STOP». Водитель должен остановиться и убедиться в отсутствии поездов.
- Не могу судить, насколько был оборудован этот железнодорожный переезд, но будем исходить из того, что сигналы, шлагбаум и железные препятствия, преграждающие путь, были исправны. Скорее всего, водитель легкомысленно отнёсся к ПДД, что и привело к данной трагедии. Мое мнение однозначно – в совокупности с той информацией, что имеется, в ДТП виноват водитель «ГАЗели». Нужно выяснить, как и каким образом водитель получал права. Ни один вменяемый человек, который кровью и потом сдавал на водительские права, учил теорию и практику – рисковать никогда не будет. Он не сядет за руль в состоянии опьянения и будет крайне внимателен, потому что знает цену, которую заплатил учёбой. А человек, который купил права, или ему подарили по знакомству, будет безответственен. Это и объясняет ситуацию с безопасностью дорожного движения в Казахстане. К сожалению, Казахстан занимает лидирующую позицию в мире по числу жертв при ДТП, - сказал Руслан Лазута.
Машинист, как рассказал Руслан Лазута, обязан подать сигналы о препятствии, в том числе звуковые и световые. Он обязан был прибегнуть к экстренному торможению.
- Я не знаю, были ли применены эти средства. Но когда локомотив подаёт звуковой сигнал – шуму там, что называется, «будь здоров». По поводу водителей транспортных средств скажу одно - нужно быть крайне внимательным при проезде железнодорожных переездов. По поводу именно данного случая: есть такое понятие, когда «замыливается» глаз. Внимание водителей, которые вынуждены часто проезжать подобные переезды, рассеивается. Соответственно, у них «замыливается глаз» и они уже не обращают внимания в подобных ситуациях. Они не смотрят направо и налево. Такой вариант тоже не исключён. Все эти факторы и привели к трагедии, - отметил Руслан Лазута.
Статья 15 ПДД РК. Движение через железнодорожные пути
Виды железнодорожных переездов
Напомним, ДТП с участием тепловоза и «ГАЗели» произошло 25 ноября.
В аварии, как сообщили в прокуратуре Жанаозена, погибли девять человек. Госпитализированы 27 пострадавших.
Досудебное расследование ведут по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть двух или более лиц) и части 3 статьи 344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).
Аким Мангистауской области поручил распределить 20 миллионов тенге в качестве помощи семьям погибших и пострадавших. Семьи погибших, по словам Звиры Есбергеновой, руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистау, получат по миллиону тенге, по 500 тысяч тенге получат девять пострадавших, которые находятся в реанимации. По 300 тысяч тенге обещают выделить еще 18 пострадавшим.
Клара Оралбаева, исполняющая обязанности руководителя управления здравоохранения Мангистауской области, сообщила, что медицинские учреждения, в которые госпитализировали пострадавших, обеспечены всем необходимым.
Дежурный по переезду, как ранее рассказал заместитель начальника ДВД Мангистауской области, находился на работе в состоянии легкого опьянения. Его задержали в соответствии со статьей 128 УПК РК (Основания задержания). Дежурный заявил, что машинист вовремя не подал сигнал о приближении.
Ранее в пресс-службе АО «КТЖ - Грузовые перевозки» сообщили, что устройства переездной сигнализации работали исправно.
Пострадавших в ДТП близ Жанаозена детей сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких. В Жанаозене прошли похороны погибших в аварии 28 ноября.