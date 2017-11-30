Руслан Лазута: При движении через железнодорожные пути водитель должен быть крайне внимательным

15.1 Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине).

15.2 При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, и, кроме того, убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины).

15.3 Запрещается выезжать на переезд:

- при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения или наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в сторону руками);

- если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина).



Кроме того, запрещается:



- переезжать железнодорожные пути вне железнодорожных переездов;

- объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные средства;

- самовольно открывать шлагбаум;

- перемещать через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы;

без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш.

15.4 В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-линии или светофора, если их нет - у границы железнодорожного переезда.

15.5 При вынужденной остановке на переезде водитель обязан немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения переезда.



Одновременно водитель должен:



- при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины);

- оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги;

- при появлении поезда, бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.



Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью - с факелом или фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.



Переезды бывают регулируемые и нерегулируемые. К регулируемым относятся переезды, оборудованные устройствами переездной сигнализации, извещающей водителей транспортных средств о подходе к переезду поезда или обслуживаемые дежурными работниками, которым поручено осуществлять регулирование движения поездов и транспортных средств на переезде. К нерегулируемым относятся переезды, не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурными по переезду.