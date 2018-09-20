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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:25

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Возврат бюджетных средств за очистку танкера «Аракс» остается под вопросом

На эти работы затрачено порядка 20 миллионов тенге. Средства выделены из резервного фонда. Об этом со ссылкой на Есенкоса Адильбаева, заместителя руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, сообщает телеканал «Астана».

Фото Рашида Исмагилова
Работы на «Араксе» начало ТОО «Ай-Рай». За три месяца утилизировано около 300 тонн нефтеотходов. Затем, как сообщает телеканал, по неизвестным причинам судно выставили на продажу.

В сентябре работы возобновила компания «Батыс Энерго Групп». Завершить все работы планируют до конца сентября.

Судно, как рассказал Махамбет Аманжолов, бригадир ТОО «Батыс Энерго Групп», распиливают на части.

Утилизацию отходов, после того как судовладелец проигнорировал обращение казахстанской стороны, производили на бюджетные средства. Вопрос о возврате суммы, которую оценивают в 20 миллионов тенге, остается открытым.

- Когда мы из резервного фонда выделяли средства, департамент экологии предоставил план ущерба. Ущерб, если судно загрязнит море, составит около 2 миллиардов тенге. Поэтому мы быстро отреагировали и из резервного фонда выделили бюджетные средства, – рассказал Есенкос Адильбаев.


Видео ТОО «IRONLOGISTIC»


Напомним, танкер «Аракс» сел на мель в ноябре 2016 года.

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец проигнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Судно собирались выставить на продажу.

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо.

Жители Мангистау облюбовали танкер «Аракс» в качестве туристического объекта.

В июне 2017 года сообщалось, что утилизировать нефтесодержащие вещества на танкере планировали за 10 дней.

Очистка танкера началась 13 октября 2017 года. В конце октября Серик Сагинбаев, занимавший на тот момент должность руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области, рассказал, что «Аракс» уже очистили от 300 тонн отходов. 

В декабре прошлого года работы по очистке танкера «Аракс» приостановили.

В мае стало известно, что судно выкупила компания «Ай-Рай» из Уральска.


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