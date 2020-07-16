Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?

Видео Рашида Исмагилова.

На кладбищах Мангистау подготавливают места для погребения. Вереницы вырытых могил мы увидели и на новом городском кладбище, и на мусульманском кладбище, и на старом городском погосте.На старом городском кладбище в Актау появились десятки новых захоронений. По датам смерти видно, что люди умерли в период с мая по июль этого года.Работники старого городского кладбища никак не прокомментировали наличие новых могил, несмотря на запрет на захоронения на этой территории.Помимо этого, на заднем плане фотографий видны старые надгробные плиты и памятники.Редакция ожидает официальный комментарий от компетентных органов на вопрос: Сколько людей умерли в Актау в период с марта по 15 июля 2020 года от коронавируса, пневмонии и других заболеваний.