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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 6387

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?

Получить статистику об умерших и захороненных мангистаусцах на кладбищах, относящихся территориально к Актау, не представляется возможным. Организации, располагающие такими данными, пока отмалчиваются. Мы побывали на трёх кладбищах в пригороде Актау.

Фото Рашида Исмагилова
На кладбищах Мангистау подготавливают места для погребения. Вереницы вырытых могил мы увидели и на новом городском кладбище, и на мусульманском кладбище, и на старом городском погосте.

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?



Видео Рашида Исмагилова.


На старом городском кладбище в Актау появились десятки новых захоронений. По датам смерти видно, что люди умерли в период с мая по июль этого года.

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?


Работники старого городского кладбища никак не прокомментировали наличие новых могил, несмотря на запрет на захоронения на этой территории.

Помимо этого, на заднем плане фотографий видны старые надгробные плиты и памятники.

Кладбища Актау. Сколько людей умерли в Мангистау с начала пандемии коронавируса?


Редакция ожидает официальный комментарий от компетентных органов на вопрос: Сколько людей умерли в Актау в период с марта по 15 июля 2020 года от коронавируса, пневмонии и других заболеваний.



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Комментарии ( 16 )

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-4
  • FL
  • Kz001
  • Барабашка
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю
himan61 (Посетители) Сегодня, 15:33
люди в городе по статистике умирают каждый день, но у страха глаза велики, теперь каждый умерший народ будет считать от ковида..
 
-1
  • himan61
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  • Ohotnik
  • Барабашка
  • Василий Кравчук
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:53
У меня лично умерло 7 знакомых ещё двое лежат в первом мкр в инфекционке на ивл с пневмонией двусторонней. Что скрывать непонятно. Надо как есть сказать. Устроили тут спектакль.
 
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  • Земляк
  • Ohotnik
  • Toryn
  • Барабашка
  • Василий Кравчук
 slavik (Посетители) Сегодня, 14:51
Что жути нагонять,всё равно статистика будет корявой,можно подумать кто то будет заниматься эксгумацией и устанавливать истинные причины смерти...всей правды мы не узнаем.
 
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  • shurik_kz11
  • slavik
  • мунайши73
  • dundya
  • Василий Кравчук
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:38
Хоть на крестьянском, хоть на дворянском - тому, кого хоронят, уже без разницы :(
 
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  • Земляк
  • nazarbayevskii
  • Барабашка
  • Василий Кравчук
 chilian (Посетители) Сегодня, 14:31
На Бердибек ата, за Баянды который, хоронят 15-20 каждый день. Инфа от шыракшы (смотрителя)
 
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  • Земляк
  • FL
  • Василий Кравчук
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 14:25
Цитата: Земляк
хоронят на крестьянском

Возможно Вы имели ввиду христианском. Хотя на нем хоронят не только христиан.
 
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  • Барабашка
  • Василий Кравчук
 Земляк (Посетители) Сегодня, 14:16
Разговаривали с работниками кладбища которые копают могилы они говорят что в день хоронят на крестьянском по 10-15 человек!!!!
 
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  • Toryn
  • Василий Кравчук
 slavik (Посетители) Сегодня, 14:16
Даже если и дадут какие-то цифры,что это даст?Какова конечная цель?А этот бардак на старом кладбище-избитая тема.Как говорится креста на них нет
 
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  • Галина63
  • Нурекен
  • Василий Кравчук
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 13:53
Надо написать запрос в ЗАГС сколько умерло в этом году и в 2019 и сравнить смертность и все будет ясно. А кладбище есть ещё и в баянды и т.д. 362 по Мангистау тока мусульманские.
 
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  • Галина63
  • tolk
  • Нурекен
 Костя (Посетители) Сегодня, 13:45
Цитата: Pontilimo1980
Лада поднимите вопрос о заморозке кредита!!!
Мы еще живые помогите хотя бы живым.


Напишите в народные новости! Может ещё кому-то поможете!
 
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