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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:58

Просмотров: 3425

Служебное расследование проводит МВД из-за скопления людей на похоронах в Актау

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев поручил провести служебное расследование по факту массового скопления людей на похоронах. Об этом сообщается в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики Казахстан (МВД РК).

Коллаж из скриншотов видеоматериала
В Мангистауской области с 3 по 17 августа на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе и запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей.

- Несмотря на то, что в регионе введены жёсткие ограничения, руководством департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина, - сообщили в пресс-службе МВД РК.



Напомним, ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.

Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.

За массовые похороны родным усопшей теперь придётся заплатить штраф.

Позже бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы.



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Комментарии ( 5 )

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  • alesha
  • Лана
 Кoт (Посетители) Сегодня, 13:42
Цитата: Сурьёзный
заодно пусть обратят внимание на то, что забор в областном Департамента полиции и забор этого огромного коттеджа - абсолютно одинаковые...


Да уж. Жесть.

Коррупция проела абсолютно всё, и понятно, что отмазка будет, состряпать её - минутное дело. Но люди то не дураки, всё понимают. Терпят только потому что боятся.

А бояться уже нечего. Работы нет, денег нет, три огромных пакета с лекарствами для родителей, купленными на последние отложенные деньги лежат напротив меня. Хорошо, есть друзья, которым раньше помогали всей семьёй, занял деньги, отдам по-любому, продам последнее - надо будет!

Я специально не высказывался в этой новости, т.к. уважаю смерть и тем более пожилых людей уважаю, вне зависимости от их принадлежности к классу...У самого дед на волоске практически... но что то вот перевесило... Это уже слишком. Вышел бы и извинился хотя бы... Позор! Честно - просто позор!
 
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ksero (Посетители) Сегодня, 13:41
Цитата: Сурьёзный
абсолютно одинаковые

подождите ка, так и есть!!
 
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  • OlegVak
  • Лана
  • PoZitron
  • Коммунист.
  • Кoт
 Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:24
заодно пусть обратят внимание на то, что забор в областном Департамента полиции и забор этого огромного коттеджа - абсолютно одинаковые...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Каспийский
  • tolk
  • Лана
  • OlegVak
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 13:12
Да,они" не ожидали такого колличества людей". Они просто так посреди проезжей части поставили помост с микрофоном. Даже не так. Он(помост) там оказался случайно.
 
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  • Сергей Владимиров
  • tolk
 Stalker (Посетители) Сегодня, 12:44
Рафик не в чем не виноват!
 
 

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