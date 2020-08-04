Служебное расследование проводит МВД из-за скопления людей на похоронах в Актау

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В Мангистауской области с 3 по 17 августа на основании постановления главного государственного санитарного врача региона введены строгие ограничительные меры, в том числе и запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей.
- Несмотря на то, что в регионе введены жёсткие ограничения, руководством департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина, - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Напомним, ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.
Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.
За массовые похороны родным усопшей теперь придётся заплатить штраф.
Позже бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы.
- Несмотря на то, что в регионе введены жёсткие ограничения, руководством департамента полиции Мангистауской области своевременно не были приняты меры по недопущению нарушения режима карантина, - сообщили в пресс-службе МВД РК.
Напомним, ранее сообщалось, что сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.
Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами женщины.
За массовые похороны родным усопшей теперь придётся заплатить штраф.
Позже бывший начальник полиции Мангистау прокомментировал ситуацию с похоронами своей мамы.