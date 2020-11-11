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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:59

Просмотров: 2245

Гору щебня в районе урочища Бозжыра снял на видео путешественник из Актау

Видео, на котором запечатлена гора щебня, снял Сергей Хачатрян, организатор экотуров по Мангистау. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено Сергеем Хачатрян
Видео с горой щебня у Бозжыры Сергей Хачатрян снял вчера, 10 ноября. Записью путешественник и организатор экотуров поделился у себя на странице в Instagram.



Пользователи Сети предположили, что наличие щебня у подножия Босжыры - первый шаг к строительству отеля.

Гору щебня в районе урочища Бозжыра снял на видео путешественник из Актау

Гору щебня в районе урочища Бозжыра снял на видео путешественник из Актау

Гору щебня в районе урочища Бозжыра снял на видео путешественник из Актау


Гору щебня в районе урочища Бозжыра снял на видео путешественник из Актау


В пресс-службе акима Мангистауской области пояснили, что щебень остался с выезда команды инвестора на предполагаемое месторасположение будущего отеля.

- Напоминаем, что пока не пройдут общественные слушания, ни о каких строительных работах не может идти и речи, - добавили в пресс-службе главы региона.

Предварительные слушания потребовали провести и защитники природы.

- По заявлению министерства экологии, на данный момент проект еще не готов, и пока это все идет на уровне эскизов и идей, хотя при этом мы видим, что акимат Каракиянского района по поручению акима области уже готовит выделение 80 гектаров земли и здесь возникает вопрос: «Вообще инвесторы рассматривали какие-то иные варианты размещения данного объекта? Почему именно там нужно строить, залезть на территорию заказника? И если мы посмотрим паспорт этого заказника, то там хитро так указана информация, что капитальное строительство на данной территории запрещено, но создание инфраструктуры для обслуживания туристов разрешено. Но что подразумевает под собой инфраструктура?», - говорит Кирилл Осин, директор неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

По его словам, о проведении общественных слушаний местные власти должны уведомить за 20 дней, даже если они из-за карантина пройдут в онлайн-формате.

- Информация о проведении общественных слушаний публикуется не менее чем за 20 дней до даты проведения. Указывается место, время сбора и так далее. Сейчас у нас карантинные ограничения, но при проведении общественных слушаний на онлайн-площадке также должна указывается ссылка за 20 дней с извещением о том, где, что и как будет проводиться. При этом должна быть проведена предварительная оценка воздействия или сама оценка воздействия на окружающую среду, но, насколько мы понимаем, скорее всего такой документации еще нет. Поэтому мы, как общественники, настаиваем на проведении предварительных общественных консультаций, которые нельзя путать с общественными слушаниями. Предварительные консультации проводятся для того, чтобы все заинтересованные организации и органы могли собратья и озвучить свою позицию. Это, в первую очередь, должно быть важно и самому инвестору - встретиться со всеми заинтересованными сторонами и услышать, какие сегодня возникают проблемы, и что людей не устраивает, потому что сейчас будут вкладываться деньги в разработку проекта в этом месте, а завтра люди встанут с вилами и никакого проекта там просто не будет, поэтому такие консультации лучше провести на этапе планирования, - говорит Кирилл Осин.

В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области сообщили, что проект к ним еще не поступил.

- Проект еще не поступил в государственный орган для согласования, поэтому сейчас еще рано говорить о чем-либо, так как сначала будет подготовлен проект, а затем будут проводиться общественные слушания, где будет решен вопрос строительства бутик-отеля. Там будут учитываться мнения участников, предварительная оценка воздействия на окружающую среду и так далее. Пока только инвестор дал свое предложение и проявил инициативу построить там такой проект. Надо отметить, что с открытием «Риксоса» Мангистакускую область посетили около 54 тысячи туристов. Отдыхая у моря, они также посетили урочище Босжыра, и мы должны понимать, что этот поток будет расти год за годом, поэтому наша задача - быть готовыми для приема туристов. А для этого нужны соответствующие туристические объекты. Без соответствующих условий для развития туризма будет нанесен большой вред природе, поэтому нам надо готовить те места, которые мы можем показать туристам, чтобы там были соответствующие условия, - сказал Есенкос Адильбаев, заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

По его словам, для строительства отеля инвестор намерен использовать экологичные технологии, в том числе ветряную и солнечную энергию, септики и колодцы для воды.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео, на котором запечатлели строительную технику в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau в Мангистау, предложили реализовать на территории области уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра сафари отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны в целости и сохранности, в защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.

Вчера, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.



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Комментарии ( 10 )

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  • ЁмоЁ
 kaireke (Посетители) Сегодня, 17:22
Что мешает нашей полиции оштрафовать инвестора за мусор и нанесение ущерба природе? Или только умеют простых людей за семечки и окурки трясти?!
 
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132131212 (Посетители) Сегодня, 17:01
Чуете? пахнет коррупцией
 
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Ed Word (Посетители) Сегодня, 16:28
Надеюсь в этом проекте не будет государственных, квазигосударственных, казенных, т.е., народных или связанными с ними средств!
В республики было и существует множество проектов в которые были вложены существенные инвестиции, но которые остались на бумаге или стали не жизнеспособными благодаря "успешно" освоенным средствам и "высокоэффективному" менеджменту..!? Вот в этот раз прям от души хочется чтоб этот проект пополнил этот список!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 16:12
Достаточно вспомнить строительство набережной Актау ,которое началось до тендера,были смешные отговорки или к примеру знаменитую "уборку пещеры" на скалах 4мкр.
Скорее всего решение уже приняли ,получили от акимата устное добро а формальности по получению документов в процессе .
 
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  • tolk
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 16:01
Если баи решили построить то так и будет.
 
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  • tolk
  • Ивановна
 илидия (Посетители) Сегодня, 15:52
Пока министерство геологии экологии и природных ресурсов не завалят исками и не затаскают по судам-- все так и будет..бла..бла..бла.Разогнать и пересажать дармоедов! dance
 
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  • tolk
 chilian (Посетители) Сегодня, 15:04
Мда! Сперва делают - потом думают! Весь вид местности портит одна куча щебня. Что будет при строительстве? Представить страшно.
 
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  • ЁмоЁ
  • Сергей Владимиров
  • 490
  • Ивановна
 tolk (Посетители) Сегодня, 14:40
С таким наплевательским отношениям к природе и законам,ничего хорошего потомкам не оставим. Акимат в связке работает с этими инвесторами ,потому что активно защищает их действия. Надо оштрафовать их за загрязнения природы строительным мусором.
 
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 Куато (Посетители) Сегодня, 14:37
- Напоминаем, что пока не пройдут общественные слушания, ни о каких строительных работах не может идти и речи, - добавили в пресс-службе главы региона.

Есть вероятность, что слушания уже прошли формально и поэтому в урочище оказалась спец. техника?
 
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  • Placida
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  • мунайши73
  • Лана
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  • NataliN
 Око (Посетители) Сегодня, 14:02
щебень остался с выезда команды инвестора на предполагаемое месторасположение будущего отеля.

Приехали нас@$ли и уехали? А убирать кто будет?

всё вижу
 
 

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