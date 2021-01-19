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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 1319

В Мангистау практически прекратилось производство куриных яиц

Производство куриных яиц в Мангистауской области сократилось на 85 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

Иллюстративное фото с сайта gastronom.ru
За прошедший год в Мангистауской области на 85 процентов снизились объёмы производства куриных яиц. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, изготовленная за год продукция составила только 8,4 процента от объёмов 2019 года.

В управлении сельского хозяйства Мангистауской области добавили, что на птицефабрике, которую планируют открыть в 2021 году в Тупкараганском районе, куриные яйца производить не будут.

- Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Агро», как частный инвестор, планирует запустить производство в июне. Компания рассчитывает производить до пяти тысяч тонн мяса птицы в год, - рассказали в управлении.

Напомним, в начале 2020 года власти сообщили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта составила 4,6 миллиарда тенге. Из них один миллиард тенге – это собственные средства казахстанского инвестора, остальные - заёмные.

В мае 2020 года стало известно, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.

В августе 2020 года в областном акимате рассказали, что строительство птицефабрики в Тупкараганском районе завершено на 90 процентов. Запустить проект планировалось в октябре 2020 года.

В январе стало известно, что открытие птицефабрики в Тупкараганском районе перенесли на середину 2021 года.

Кроме того, в преддверии Нового года жители Актау сообщили о дефиците куриных яиц.

По словам представителей городского акимата, яиц стало меньше из-за распространения птичьего гриппа в Российской Федерации и центральных регионах Казахстана.

Позже в магазины завезли несколько фур куриных яиц. В пресс-службе акимата Актау сообщили, что недостаток куриных яиц возник из-за высокого спроса в преддверии Нового года, но после новогодних праздников рынок начал восстанавливаться и регулироваться.



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Комментарии ( 8 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 18:42
Интересно где в Мангистау производили яйца? Наверное в акимате, а сейчас началась линька перьев поэтому все снизилось на 85?
 
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motor (Посетители) Сегодня, 18:28
Яйца будем видеть только в бане)
 
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  • motor
 mer (Посетители) Сегодня, 18:02
vaterloo,Построили жильё, на деньги выкаченные с нефтянки и бюджета . На этом занавес опускается. Промышленность ,производство,это наука,...тут песок,щебёнка,лопата, гасторбайтер не проканает.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 17:56
Они будут производить мясо птицы.но цена будет как на золотое мясо .цены будут ппц.куда лучше покупать Белорусских кур .мясо вкусное и не так дорого
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Empro
  • Сергей Владимиров
  • mer
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 17:17
Что за годы независимости построили в Мангыстау!? Да забыл! Сахарный заводик в Жанаузене,
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
  • Космос
  • motor
 дорожник (Посетители) Сегодня, 17:09
на 85 процентов снизились объёмы производства куриных яиц.
Интересно, знать причину.

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Космос
  • vaterloo
  • Сергей Владимиров
  • mer
  • Bass66
 Aktauskii (Посетители) Сегодня, 16:50
Производство разве было, после развала союза и всего производства??? Только одна показушная бутафория...
 
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  • Aktauskii
  • kz1990
  • vaterloo
  • non_alcoholic
  • Сергей Владимиров
 SerikBai (Посетители) Сегодня, 16:45
Так будут яйца или нет?
 
 

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