В Мангистау практически прекратилось производство куриных яиц

Иллюстративное фото с сайта gastronom.ru
За прошедший год в Мангистауской области на 85 процентов снизились объёмы производства куриных яиц. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства, изготовленная за год продукция составила только 8,4 процента от объёмов 2019 года.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области добавили, что на птицефабрике, которую планируют открыть в 2021 году в Тупкараганском районе, куриные яйца производить не будут.
- Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Агро», как частный инвестор, планирует запустить производство в июне. Компания рассчитывает производить до пяти тысяч тонн мяса птицы в год, - рассказали в управлении.
Напомним, в начале 2020 года власти сообщили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта составила 4,6 миллиарда тенге. Из них один миллиард тенге – это собственные средства казахстанского инвестора, остальные - заёмные.
В мае 2020 года стало известно, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.
В августе 2020 года в областном акимате рассказали, что строительство птицефабрики в Тупкараганском районе завершено на 90 процентов. Запустить проект планировалось в октябре 2020 года.
В январе стало известно, что открытие птицефабрики в Тупкараганском районе перенесли на середину 2021 года.
Кроме того, в преддверии Нового года жители Актау сообщили о дефиците куриных яиц.
По словам представителей городского акимата, яиц стало меньше из-за распространения птичьего гриппа в Российской Федерации и центральных регионах Казахстана.
Позже в магазины завезли несколько фур куриных яиц. В пресс-службе акимата Актау сообщили, что недостаток куриных яиц возник из-за высокого спроса в преддверии Нового года, но после новогодних праздников рынок начал восстанавливаться и регулироваться.
В управлении сельского хозяйства Мангистауской области добавили, что на птицефабрике, которую планируют открыть в 2021 году в Тупкараганском районе, куриные яйца производить не будут.
- Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау Агро», как частный инвестор, планирует запустить производство в июне. Компания рассчитывает производить до пяти тысяч тонн мяса птицы в год, - рассказали в управлении.
Напомним, в начале 2020 года власти сообщили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта составила 4,6 миллиарда тенге. Из них один миллиард тенге – это собственные средства казахстанского инвестора, остальные - заёмные.
В мае 2020 года стало известно, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.
В августе 2020 года в областном акимате рассказали, что строительство птицефабрики в Тупкараганском районе завершено на 90 процентов. Запустить проект планировалось в октябре 2020 года.
В январе стало известно, что открытие птицефабрики в Тупкараганском районе перенесли на середину 2021 года.
Кроме того, в преддверии Нового года жители Актау сообщили о дефиците куриных яиц.
По словам представителей городского акимата, яиц стало меньше из-за распространения птичьего гриппа в Российской Федерации и центральных регионах Казахстана.
Позже в магазины завезли несколько фур куриных яиц. В пресс-службе акимата Актау сообщили, что недостаток куриных яиц возник из-за высокого спроса в преддверии Нового года, но после новогодних праздников рынок начал восстанавливаться и регулироваться.