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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:39

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По решению суда директор фирмы в Актау должен будет возместить ущерб обманутым дольщикам

К ответственности привлечены: директор ТОО «Тастемир ЛТД», его супруга и собственники земельных участков на территории, где планировалось построить жилой комплекс. Нанесённый ущерб дольщикам они будут выплачивать в солидарном порядке, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото пресс-службы городского акимата
Установлено, что директор ТОО «Тастемир ЛТД», его жена и два собственника земельных участков являются участниками совместной деятельности.

Приговором суда ответчики привлечены по обязательствам ТОО «Тастемир ЛТД» перед 339 истцами к солидарной ответственности в переделах имущества, внесённого каждым из них в совместную деятельность.

Напомним, сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.

Позже дольщики вышли на мирный митинг.

На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.

Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».

По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.

По информации суда №2 Актау, застройщику грозит тюремный срок.



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