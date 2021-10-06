По решению суда директор фирмы в Актау должен будет возместить ущерб обманутым дольщикам

Фото пресс-службы городского акимата
Установлено, что директор ТОО «Тастемир ЛТД», его жена и два собственника земельных участков являются участниками совместной деятельности.
Приговором суда ответчики привлечены по обязательствам ТОО «Тастемир ЛТД» перед 339 истцами к солидарной ответственности в переделах имущества, внесённого каждым из них в совместную деятельность.
Напомним, сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.
Позже дольщики вышли на мирный митинг.
На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.
Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».
По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.
По информации суда №2 Актау, застройщику грозит тюремный срок.
Приговором суда ответчики привлечены по обязательствам ТОО «Тастемир ЛТД» перед 339 истцами к солидарной ответственности в переделах имущества, внесённого каждым из них в совместную деятельность.
Напомним, сотни актауских дольщиков перекрыли дорогу у городского суда. Они требовали рассмотреть их дело, из-за которого они два года не могут получить ключи от своих квартир.
Позже дольщики вышли на мирный митинг.
На следующий день пострадавшие от рук застройщика жители записали видеообращение к Президенту Казахстана.
Полицейские сообщили, что задержали руководителя ТОО «Тастемир ЛТД».
По поручению экс-акима области Серикбая Трумова аким города Нурдаулет Килыбай вмешался в эту проблему и провел встречу с дольщиками.
По информации суда №2 Актау, застройщику грозит тюремный срок.
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