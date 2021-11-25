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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:27

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Посадки продолжатся! Вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата будет создана зелёная зона из саксаула

На реализацию первого этапа по восстановлению хвостохранилища Кошкар-Ата из республиканского бюджета в 2021 году выделен один миллиард тенге. Об этом рассказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Фото из архива Lada.kz
- На сегодняшний день 100 гектаров хвостохранилища засыпаны 300 тысяч кубометрами грунта. До конца года ожидается завершение земляных работ на общей площади 259 гектаров, - сказал глава региона.

По данным Нурлана Ногаева, в целях стабилизации микроклимата у основания хвостохранилища за последние пять лет на площади 88,2 га были высажены 238 750 саженцев саксаула и джузгуна, длиной 8,8 километра, шириной 100–150 метров.

- Кроме того, в текущем году начата посадка 100 тысяч штук чёрного саксаула на 40 гектарах. Эта работа рассчитана на 2021 – 2023 годы. До 2025 года вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата запланировано создать зелёную защитную зону площадью 150 га. Будет высажено 400 тысяч саженцев чёрного саксаула общей протяжённостью 15 км шириной 100-150 метров, - отметил Нурлан Ногаев.

В марте 2021 года начали рекультивацию радиоактивного хвостохранилища Кошкар-Ата, негативное влияние которого на окружающую среду обсуждалось ещё с 2013 года.

Напомним, в 2013 году учёные национального университета имени Аль-Фараби выявили генные мутации у грызунов, обитающих в районе Кошкар-Ата. С 1999 года акимат области ежегодно отслеживает влияние хвостохранилища на экологию региона.

В 2015 году в Актау запустили экспериментальный проект по созданию защитной зелёной зоны вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата.

В 2016 году сообщили, что продолжится научно-исследовательская работа по эколого-генетическому обследованию влияния Кошкар-Аты на здоровье детей, проживающих вблизи хвостохранилища.

В 2017 году на конференции в Нур-Султане Ералы Тугжанов, экс-аким Мангистауской области, рассказал, что на рекультивацию Кошкар-Аты требуется более 17,5 миллиарда тенге. Местные власти намеревались высадить вокруг хвостохранилища зелёный пояс длиной в три километра.

В 2018 году для создания защитной зоны возле хвостохранилища Кошкар-Ата планировали дополнительно использовать 30 Га земли.

В 2020 году на первый этап рекультивации хвостохранилища выделили 100 миллионов тенге.

Конкурс на проведение рекультивации выиграла фирма без необходимой на то лицензии.

В январе стало известно, что в Мангистау разработали «Проект рекультивации хвостохранилища Кошкар-Ата до 2025 года.



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