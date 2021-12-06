Кровь требуется для сбитой на тротуаре девушки в Актау

Фото с личной страницы Екатерины Панасян
Сдать кровь можно в областном Центре крови, расположенном в 34 микрорайоне Актау. Прием доноров с 8:00 до 13:00 с понедельника по пятницу.
В Мангистауской областной больнице сообщили, что Екатерина находится по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Другую информацию в больнице пообещали предоставить позднее.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей.
Стала известна причина ДТП.
В Мангистауской областной больнице сообщили, что Екатерина находится по-прежнему в крайне тяжелом состоянии. Другую информацию в больнице пообещали предоставить позднее.
Напомним, наезд на пешехода на тротуаре произошёл вечером 2 декабря.
Полицейские начали расследование.
Позже появилось видео наезда.
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей.
Стала известна причина ДТП.
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