Митингующие простояли на площади Ынтымак в Актау всю ночь

Кадр видео
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что митингующие на площади Ынтымак в Актау простояли на площади всю ночь.
По сообщению Instagram-паблика Mangystau_aktau_online, сегодня, 4 января, в Жанаозене протестующие также собираются на центральной площади.
Известно, что сегодня в регион прибудет правительственная комиссия во главе с Ералы Тугжановым, заместителем премьер-министра РК, а также бывшим акимом Мангистауской области. Вместе с ним ожидается приезд министра энергетики РК Магзума Мирзагалиева.
Напомним, в Мангистау продолжаются несанкционированные митинги. Люди скандируют: «Газ 50», требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге. Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населённых пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как полицейские оказывают сопротивление толпе митингующих.
На митингующей площади Ынтымак в Актау установили юрту.
Вечером 3 января, глава региона Нурлан Ногаев провёл встречу с автовладельцами в Актау, требующими снижения цены на сжиженный нефтяной газ
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.
По сообщению Instagram-паблика Mangystau_aktau_online, сегодня, 4 января, в Жанаозене протестующие также собираются на центральной площади.
Известно, что сегодня в регион прибудет правительственная комиссия во главе с Ералы Тугжановым, заместителем премьер-министра РК, а также бывшим акимом Мангистауской области. Вместе с ним ожидается приезд министра энергетики РК Магзума Мирзагалиева.
Напомним, в Мангистау продолжаются несанкционированные митинги. Люди скандируют: «Газ 50», требуя, чтобы стоимость голубого топлива снизили до 50 тенге. Митинги проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре и других населённых пунктах региона из-за повышения с 1 января стоимости газа до 120 тенге.
В Сети появилось видео, на кадрах которого видно, как полицейские оказывают сопротивление толпе митингующих.
На митингующей площади Ынтымак в Актау установили юрту.
Вечером 3 января, глава региона Нурлан Ногаев провёл встречу с автовладельцами в Актау, требующими снижения цены на сжиженный нефтяной газ
В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге.