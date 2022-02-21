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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:28

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С 1 марта сотрудникам ТОО «МАЭК-Казатомпром» повысят зарплату на 30 процентов

Члены трудового арбитража приняли предложение со стороны работодателя о повышении заработной платы на 30 процентов, за исключением руководителей и работников комбинатоуправления, руководителей подразделений. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото из архива Lada.kz
Члены трудового арбитража под председательством государственного инспектора труда Раушан Калиевой рассмотрели шесть пунктов по заявлениям работников комбината и два вопроса рекомендательного характера.

С 1 марта сотрудникам ТОО «МАЭК-Казатомпром» повысят зарплату на 30 процентов


С 1 марта сотрудникам ТОО «МАЭК-Казатомпром» повысят зарплату на 30 процентов


- По итогам семи дней члены трудового арбитража приняли предложение со стороны работодателя о повышении заработной платы на 30 процентов, за исключением руководителей и работников комбинатоуправления, руководителей подразделений, а также о выплате премии в размере 10 МРП (30 630 тенге) женщинам к празднику 8 марта, всем работникам МАЭК в размере 10 МРП к празднику Наурыз, 25 МРП (76 575) ко Дню Независимости Республики Казахстан и Дню энергетика, ежеквартальных премий в одинаковом размере, исходя из экономии денежных средств. Изменения вступят в силу с 1 марта текущего года. С 1 января 2022 года начата выплата пособия на оздоровление в размере одного оклада к ежегодному трудовому отпуску, - сообщили в пресс-службе предприятия.

В пресс-службе отметили, что в соответствии с повесткой протокола трудового арбитража при разработке коллективного договора будет рассмотрен вопрос ежегодной индексации заработной планы по отношению к уровню инфляции.

- В следующем году также запланировано повышение заработной платы для рабочего персонала, - отметили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Напомним, 18 февраля трудовой арбитраж, созданный на ТОО «МАЭК-Казатомпром», принял совместное решение по рассмотрению коллективного трудового спора между работниками и работодателем. В состав трудового арбитража вошли по три представителя работников и работодателя, председателем арбитража в соответствии с коллективным обращением избран государственный инспектор труда Раушан Калиева, контролирующий процедуру проведения арбитража согласно Трудовому законодательству РК.

Работники ТОО «МАЭК-Казатомпром» 3 февраля уже выходили на акцию протеста. По словам протестующих, они зарабатывают в месяц 140-160 тысяч тенге, тогда как средняя заработная плата в Мангистау составляет 275 тысяч тенге.

В ответ руководство предприятия заявило, что выполнить все условия по поступившим требованиям не представляется возможным, так как «МАЭК» имеет задолженность на сумму порядка 9,7 миллиарда тенге.

Позже появилось видео с продолжающими протест работниками ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Работники предприятия установили палатки перед офисом организации.



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