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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:13

Просмотров: 3376

Новый стадион планируют построить в Актау

Вместимость нового стадиона составит около восьми тысяч зрителей, передаёт новостной портал Vesti.kz.

Фото из доступных источников
Начать строительство нового стадиона в Актау, как сообщили на информационном портале Vesti.kz, планируется в этом году.

Инициаторами проекта выступили местные депутаты. Строительство будет осуществляться за счёт средств частных инвесторов.

Чиновники уже одобрили данную идею. В ближайшее время будет выделена земля на участке в одном из новых микрорайонов Актау.
Вместимость нового стадиона составит около восьми тысяч зрителей.

По новому проекту уже имеется несколько эскизов. Выбор эскиза и рабочего проекта стадиона будет проведен в ближайшее время.

В настоящее время футбольный клуб «Каспий» принимает своих соперников на стадионе «Жас Канат», вместимость которого составляет пять тысяч зрителей. Арена прошла лицензирование в Казахстанской федерации футбола, однако имеет ряд несоответствий минимальным требованиям.



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Комментарии ( 1 )

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  • cas277cas
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:52
[img=left][/img]
Стадион должен быть на месте нынешнего стадиона Каспий, под скалой и в таком виде. Всех депутатов и инвесторов куда подальше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • 302847066
  • мунайши73
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:13
Ледовый дворец уже построили... В карманах.Осталось стадион туда же отправить lol
вот новость от 2016 года в Ладе-Бывший архитектор города Мурат Тлеубаев ранее сообщал, что в деловом центре Актау местные власти хотят построить современные концертные залы и драматические театры и сравнивал его с аналогом Манхэттена в Нью-Йорке или Москвы-сити в столице России.

Закончить строительство административно-делового центра Актау планировалось в ближайшие пять - десять лет. lol
Уже 5 лет прошло...Нью Йорком так и не запахло.
 
 

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