Новый стадион планируют построить в Актау

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Начать строительство нового стадиона в Актау, как сообщили на информационном портале Vesti.kz, планируется в этом году.
Инициаторами проекта выступили местные депутаты. Строительство будет осуществляться за счёт средств частных инвесторов.
Чиновники уже одобрили данную идею. В ближайшее время будет выделена земля на участке в одном из новых микрорайонов Актау.
Вместимость нового стадиона составит около восьми тысяч зрителей.
По новому проекту уже имеется несколько эскизов. Выбор эскиза и рабочего проекта стадиона будет проведен в ближайшее время.
В настоящее время футбольный клуб «Каспий» принимает своих соперников на стадионе «Жас Канат», вместимость которого составляет пять тысяч зрителей. Арена прошла лицензирование в Казахстанской федерации футбола, однако имеет ряд несоответствий минимальным требованиям.
Инициаторами проекта выступили местные депутаты. Строительство будет осуществляться за счёт средств частных инвесторов.
Чиновники уже одобрили данную идею. В ближайшее время будет выделена земля на участке в одном из новых микрорайонов Актау.
Вместимость нового стадиона составит около восьми тысяч зрителей.
По новому проекту уже имеется несколько эскизов. Выбор эскиза и рабочего проекта стадиона будет проведен в ближайшее время.
В настоящее время футбольный клуб «Каспий» принимает своих соперников на стадионе «Жас Канат», вместимость которого составляет пять тысяч зрителей. Арена прошла лицензирование в Казахстанской федерации футбола, однако имеет ряд несоответствий минимальным требованиям.