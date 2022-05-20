Россиянам стало сложнее открывать счета в казахстанских банках

Крупные банки РК ужесточили требования к нерезидентам.



Из-за наплыва клиентов из РФ и Беларуси казахстанские банки предъявляют к тем, кто хочет открыть счёт, более серьёзные требования, чем раньше, сообщает российский Forbes.



Раньше для открытия счёта клиентам-нерезидентам достаточно было получить в центрах обслуживания населения ИИН. Некоторые банки также требовали казахстанский номер телефона.



В марте в банках Казахстана граждане России и Беларуси открыли почти 12 000 счетов. Из-за роста спроса на открытие карт со стороны нерезидентов Нацбанк РК предупредил банки о рисках при выпуске карт Visa и Mastercard для россиян и посоветовал консультироваться с платёжными системами, прежде чем выпускать карты российским клиентам.



После этого в крупных банках требования для нерезидентов ужесточили. В Halyk Bank и ForteBank требуют трудовой договор с местной компанией, подтверждение о прохождении обучения в казахстанских образовательных учреждениях или иное подтверждение деятельности на территории страны. Ещё примерно полтора месяца назад таких требований не было, уточнили в Halyk Bank.



В Altyn Bank открыть счёт нерезиденту вообще нельзя, сообщила сотрудник кол-центра, хотя ещё в начале мая такие счета открывали. Открыть счёт по паспорту и ИИН россияне могут в Банке ЦентрКредит и в Kaspi, но в последнем отсутствуют валютные счета.