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Россиянам стало сложнее открывать счета в казахстанских банках

Просмотров:108 Опубликовано: Сегодня, 16:05
Россиянам стало сложнее открывать счета в казахстанских банках
фото с сайта КазТаг
Крупные банки РК ужесточили требования к нерезидентам.

Из-за наплыва клиентов из РФ и Беларуси казахстанские банки предъявляют к тем, кто хочет открыть счёт, более серьёзные требования, чем раньше, сообщает российский Forbes.

Раньше для открытия счёта клиентам-нерезидентам достаточно было получить в центрах обслуживания населения ИИН. Некоторые банки также требовали казахстанский номер телефона.

В марте в банках Казахстана граждане России и Беларуси открыли почти 12 000 счетов. Из-за роста спроса на открытие карт со стороны нерезидентов Нацбанк РК предупредил банки о рисках при выпуске карт Visa и Mastercard для россиян и посоветовал консультироваться с платёжными системами, прежде чем выпускать карты российским клиентам.

После этого в крупных банках требования для нерезидентов ужесточили. В Halyk Bank и ForteBank требуют трудовой договор с местной компанией, подтверждение о прохождении обучения в казахстанских образовательных учреждениях или иное подтверждение деятельности на территории страны. Ещё примерно полтора месяца назад таких требований не было, уточнили в Halyk Bank.

В Altyn Bank открыть счёт нерезиденту вообще нельзя, сообщила сотрудник кол-центра, хотя ещё в начале мая такие счета открывали. Открыть счёт по паспорту и ИИН россияне могут в Банке ЦентрКредит и в Kaspi, но в последнем отсутствуют валютные счета.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 1 )

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Restero (Посетители) Сегодня, 16:24
Для иностранных граждан должны быть как минимум высокие проценты и налоги. Пусть платят!
 
 

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