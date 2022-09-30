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Новая система мобильных переводов: откуда и куда можно переводить деньги

Просмотров:1169 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Новая система мобильных переводов: откуда и куда можно переводить деньги
Иллюстративное фото
Операции могут совершать только держатели карт Visa.

Теперь казахстанцы, использующие банковские карты Visa, могут переводить средства по номеру телефона, сообщает пресс-служба компании.

В системе мобильных переводов участвуют 11 банков и платёжных систем: ForteBank, Jusan Bank, Алтын банк, Halyk Bank, Нурбанк, "Казпочта", RBK Bank, Банк ЦентрКредит, Eurasian Bank, Symply, Freedom Bank.

Kaspi Bank в системе переводов не участвует.

Чтобы перевести деньги, пользователю одного из 11 банков достаточно помнить номер телефона или имя человека в вашем списке контактов. Переводить средства с карт Visa на карты Mastercard можно, но с карт Mastercard на Visa – нет.

Как совершить перевод:

- Зайдите в приложение вашего банка.
- Найдите раздел "Переводы по номеру телефона".
- Выберите нужный контакт.
- Введите необходимую сумму.
- Подтвердите перевод.

Как получить перевод:

-Зайдите в приложение вашего банка.
-Найдите раздел "Переводы по номеру телефона".
-Включите возможность получения переводов по номеру телефона.
-Выберите карту Visa, на которую вы хотите получить перевод.
-Сохраните настройки.
-Операция занимает всего несколько секунд.

"В Казахстане происходит бум развития цифровых платежей. И мы рады быть частью этого процесса, предоставляя людям возможность совершать цифровые операции быстро, удобно и, главное, безопасно. Мы сделали процесс перевода ещё удобнее, предоставив возможность за секунды отправлять деньги между разными банками", – сказала вице-президент Visa Кристина Дорош.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 6 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 16:22
Система "МИР" начинает наступать на пятки. Зашевелилась "виза" сразу.
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 15:56
Око,
Если бы они расширили возможности, то в списке был бы и Каспи банк. Вот тогда да, удобно переводить деньги и по номеру телефона между центральными банками.
 
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Око (Посетители) Сегодня, 14:27
Darkman,
Почему против? Наоборот расширили возможности.

всё вижу
 
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  • Toryn
  • Pipito_317
  • Orion
 Darkman (Посетители) Сегодня, 14:16
Банки решили крутануть заговор против Каспи банка? Поздно ребятки, лучше дружите с ним. Как бы потом вам же и боком не вышло.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:57
Цитата: Ingul
А за рубеж?

Вчера переводил по мобиле через "Сбер" на номер телефона в нашу Рашу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Orion
  • master_kz
 Ingul (Посетители) Сегодня, 13:46
А за рубеж? Будем ждать разрешения США?
 
 

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