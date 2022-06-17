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Главный санврач дала советы казахстанцам, как избежать заражения оспой обезьян

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:33
Главный санврач дала советы казахстанцам, как избежать заражения оспой обезьян
Руки пациента с сыпью, вызванной обезьяньей оспой. Фото ©REUTERS
Главный государственный санитарный врач - вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова ответила на популярные вопросы об оспе обезьян и пояснила, стоит ли бояться ее появления в нашей стране, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ВОЗ, по последним данным, сообщают о 1600 подтвержденных случаях оспы обезьян, а также 1500 – неподтвержденных. Всемирная организация здравоохранения 23 июня проведет экстренное заседание, на котором эксперты обсудят, представляет ли оспа обезьян "чрезвычайную ситуацию международного значения".

Вице-министр здравоохранения и главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в беседе с корреспондентом Tengrinews рассказала о потенциальной опасности вируса оспы обезьян для казахстанцев.

Главный санврач дала советы казахстанцам, как избежать заражения оспой обезьян

Фото:primeminister.kz

Насколько опасна оспа
По словам Есмагамбетовой, оспа обезьян - это редкое и эндемичное заболевание. Природными очагами для него являются регионы Западной и Центральной Африки, и до недавнего времени новые случаи этой болезни ежегодно регистрировались именно в них. Однако в этом году за короткий период впервые были зарегистрированы случаи в более чем 30 странах, многие из которых находятся далеко от эндемического очага вируса.

При этом главный санврач отметила, что, сравнивая потенциальную опасность оспы для развития пандемии мирового масштаба с коронавирусной инфекцией, нужно обратить внимание на пути передачи вируса. Коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем, который является самым заразным. Кроме того, постоянные мутации коронавируса усиливали его заразность. В случае с оспой обезьян основным путем передачи является контактный, который не может быть столь массовым и быстрым.

"На сегодня есть данные о вспышках оспы обезьян в различных странах мира. При этом важно понимать, что в случае с этой болезнью вспышками называют даже единичные случаи, которые были зарегистрированы вне африканского региона, характерного для этого вируса. Когда мы говорим, что основной путь передачи контактно-бытовой, то здесь важным является то, что инфекция передается только при очень тесном и длительном контакте. Это касается в основном семейных контактов. Также есть данные, что вирус может передаваться половым путем, но тут есть сомнения, идет ли речь о бытовой передаче между сексуальными партнерами или болезнь действительно передается через половые связи. Этот вопрос эксперты ВОЗ еще обсуждают. В любом случае тесный контакт не располагает к тому, чтобы вирус оспы обезьян привел к новой пандемии. Кроме того, есть два варианта вируса – западноафриканский и центральноафриканский. На сегодня в мире циркулирует второй вариант, который характеризуется меньшей летальностью. В основном случаи смерти от этой оспы регистрируют среди уязвимых групп – детей, беременных женщин и людей, уже больных ВИЧ", - рассказала Айжан Есмагамбетова.

Главный санврач дала советы казахстанцам, как избежать заражения оспой обезьян

© Pexels

Могут ли казахстанцы заразиться оспой и как ее отслеживают
С учетом регистрации случаев оспы в Европе и многих других странах вице-министр здравоохранения не исключает, что в нашу страны инфекцию могут завезти из-за рубежа. С учетом того, что в Казахстане все ограничения на перемещения граждан, принятые в период коронавируса, были сняты, пассажиропоток резко увеличился и этим летом уже составил до 7-8 тысяч пассажиров, ежедневно прибывающих в Казахстан воздушным путем. При таком потоке прибывающих риск завоза любых инфекций есть, по словам Есмагамбетовой. Первым признаком заболевания будет повышение температуры. При этом измерение температуры у всех прибывших из-за рубежа пассажиров продолжается, хотя многие этого даже не замечают.

"Температуру измеряют удаленно, установленными в терминалах тепловизорами. Они работают дистанционно и отслеживают весь поток прибывающих пассажиров. Они показывают, если у пассажира температура выше нормы. В таких случаях подключаются специалисты санитарно-карантинных пунктов при аэропортах, которые помещают потенциального больного в изолятор, определяют, откуда он прибыл, какие заболевания распространены в этой стране и нет ли у него других симптомов. Таким образом, мы осуществляем контроль на границе", - добавила Айжан Есмагамбетова.

Вице-министр отметила, что Минздрав сейчас работает в нескольких направлениях, чтобы начать определять случаи заражения обезьяньей оспой лабораторными методами. Будут закупаться коммерческие тесты производства Китая. Также достигнута договоренность с Российской Федерацией, где также начали производить тесты. Кроме того, ДНК вируса известна, и на ее основе казахстанские специалисты из научного центра особо опасных инфекций занимаются синтезом отечественной тест-системы. Вскоре в нашей стране смогут достоверно регистрировать возможные случаи обезьяньей оспы.

По словам санврача, даже при отсутствии тестов оспа обезьян имеет достаточно явные клинические признаки. Болезнь начинается с температуры, общих симптомов недомогания, затем увеличиваются лимфоузлы и появляется сыпь. Именно в период появления сыпи пациент становится заразным. При этом сама сыпь тоже является специфической и изменяется на протяжении болезни - сначала имеет вид красных пятнышек, которые затем превращаются в папулы, далее - в пузырьки. Вначале сыпь появляется на лице, затем - на руках и в конце - на туловище. Максимальный инкубационный период болезни составляет 21 день, и если после приезда из-за рубежа в течение двух недель у человека появляются какие-либо из этих симптомов, то главный санврач советует сразу же обратиться в медицинскую организацию и сообщить, что вы недавно прибыли из другой страны.

Готовы ли казахстанские врачи лечить обезьянью оспу
"Натуральную оспу врачам удалось элиминировать (прим.: снизить заболеваемость до нуля) еще в 80-е годы. В этом активно принимали участие и врачи из СССР. До 80-х годов большинство жителей нашей страны получали вакцины от оспы. Хотя оспа обезьян и натуральная оспа – это не одно и то же заболевание, но они родственны, и, по данным некоторых исследований, даже старая вакцина от оспы снижает вероятность заболеть нынешним вирусом, или, по крайней мере, болезнь пройдет легче. Конечно, наши врачи давно не сталкивались с оспой, но и какого-то специфического лечения от нее нет. Лечение проводится симптоматическое, в основном связанное с такими осложнениями, как высыпания. Люди испытывают дискомфорт, зуд и, расчесывая высыпания, заносят под кожу вторичные бактериальные инфекции. Симптоматически обезьянью оспу как раз и лечат, чтобы предотвратить это. Сейчас уже появился экспериментальный препарат конкретно от этой оспы, он даже был официально одобрен, но пока не имел широкого применения", - отметила санврач.

Айжан Есмагамбетова рассказала, что оспа обезьян рассматривается в нашей стране как заболевание первой группы риска. При лечении таких больных используются средства защиты, они изолируются в отдельном боксе, как и в случае с любой особо опасной инфекцией. Вице-министр отметила, что наши врачи-инфекционисты имеют достаточно большой опыт работы с особо опасными инфекциями, так как почти 40 процентов территории страны эндемично для такого заболевания, как чума, и больницы оборудованы для содержания и лечения таких пациентов. Кроме того, два года работы в условиях пандемии коронавируса позволили на практике отработать алгоритмы лечения больных опасными инфекциями.

Если в Казахстане все же будут выявлены единичные случаи оспы обезьян, болезнь смогут своевременно диагностировать и изолировать носителей.

"Мы учитываем и особенности конкретно этой инфекции. К примеру, в Европе больные часто заражаются после половых контактов и обращаются в клиники, занимающиеся подобными инфекциями. Учитывая это, мы провели каскадное обучение всех специалистов, работающих в наших СПИД-центрах, а также врачей-дерматологов и специалистов первой медпомощи, чтобы они были насторожены в отношении оспы. Увидим у пациентов любые проявление сыпи и температуры, они будут проводить расспросы анамнеза, чтобы выявить, есть ли вероятность, что это оспа обезьян", - добавила главный санврач.

Главный санврач дала советы казахстанцам, как избежать заражения оспой обезьян

Фото ©REUTERS

Будут ли в Казахстане вакцинировать от оспы
Несмотря на то что ЕС недавно подписал соглашение на закупку 110 тысяч доз вакцины против оспы обезьян, по словам главного санврача Казахстана, рекомендации ВОЗ о массовой вакцинации от этого заболевания пока нет и в нашей стране такая вакцинация тоже не рассматривается. По данным ВОЗ, риск массового распространения оспы обезьян среди населения низкий. По словам Айжан Есмагамбетовой, даже если ситуация в отдельных странах будет ухудшаться, там будут проводить вакцинацию только контактных с больными людей, но и в этом случае вакцина будет эффективна только до появления первых симптомов заражения. Более эффективными методами борьбы, по данным ВОЗ, являются своевременное выявление больных, их госпитализация и изоляция всех контактировавших с ними.

"Конечно, если ВОЗ одобрит вакцинацию, если они увидят, что ситуация усугубляется и вирус, к примеру, начнет мутировать, став более заразным, а болезнь будет протекать тяжелее, то будет рассматриваться необходимость вакцинации. Пока же в этом нет необходимости, и мы о вакцинации не говорим", - добавила санврач.

Как избежать заражения
В заключение Айжан Есмагамбетова дала казахстанцам несколько советов о том, как снизить возможный риск заражения опасной инфекцией. Так как заболевание по природе является зоонозным, то есть передается от животного к человеку и уже потом от одного человека к другому, но гораздо слабее, то надо, находясь за границей, исключить близкие контакты с животными. Особенно это касается детей, которые могут погладить или взять в руки животное. К опасным переносчикам оспы сейчас относятся грызуны – крысы, белки, а также обезьяны. Кроме того, по некоторым данным, инфекция может передаваться через плохо обработанное мясо больного животного, и, находясь в эндемичных странах, лучше не есть в ненадежных местах.

Главный санврач страны также посоветовала, находясь на летнем отдыхе, придерживаться общих правил профилактики: мытье рук, соблюдение дистанции, возможно, ношение масок в очень людных местах. Загорая не пляже или отдыхая в бассейне, нужно стараться избегать тесных физических контактов с незнакомыми людьми. Приехав из-за рубежа, нужно несколько недель отслеживать свое состояние и в случае возникновения симптомов сразу обратиться к медикам, рассказав, откуда вы приехали, а также о своих последних посещениях и контактах.







Источник: tengrinews.kz
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