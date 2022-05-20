Санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы объявили в Перу

Правительство Перу объявило тревогу в связи со вспышкой вируса обезьяньей оспы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.



Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес. По его словам, власти страны решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения.



"У нас нет ни одного случая заболевания, но мы делаем это заявление, чтобы предотвратить любые события", - сказал он.



Министр пояснил, что в рамках этой меры Национальный институт здравоохранения и Национальный центр эпидемиологии, профилактики и контроля заболеваний примут меры по уходу и наблюдению за населением.



Кроме того, Министерство здравоохранения Перу также оценивает возможность закупки вакцин для иммунизации жителей от этого заболевания.



Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, передающееся человеку от животных и зафиксированное в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. Симптомы включают лихорадку, головные боли и кожные высыпания, начинающиеся на лице и распространяющиеся на остальную часть тела.



Напомним, случаи заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Британии, Испании, США и Португалии.



Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения оспы обезьян среди людей, которые прибыли в Великобританию.

