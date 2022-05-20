Санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы объявили в Перу

Правительство Перу объявило тревогу в связи со вспышкой вируса обезьяньей оспы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Xinhua.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Хорхе Лопес. По его словам, власти страны решили с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения.
"У нас нет ни одного случая заболевания, но мы делаем это заявление, чтобы предотвратить любые события", - сказал он.
Министр пояснил, что в рамках этой меры Национальный институт здравоохранения и Национальный центр эпидемиологии, профилактики и контроля заболеваний примут меры по уходу и наблюдению за населением.
Кроме того, Министерство здравоохранения Перу также оценивает возможность закупки вакцин для иммунизации жителей от этого заболевания.
Оспа обезьян - редкое вирусное зоонозное заболевание, передающееся человеку от животных и зафиксированное в Демократической Республике Конго в 1970-х годах. Симптомы включают лихорадку, головные боли и кожные высыпания, начинающиеся на лице и распространяющиеся на остальную часть тела.
Напомним, случаи заражения обезьяньей оспой зафиксировали в Британии, Испании, США и Португалии.
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили риск распространения оспы обезьян среди людей, которые прибыли в Великобританию.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.