Казахстан закупил тесты для выявления оспы обезьян

В Министерстве здравоохранения сообщили о приобретении ПЦР-тестов для диагностики оспы обезьян и рассказали, кому их можно будет применять, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Действительно, более месяца назад мы получили от наших коллег из Роспотребнадзора ПЦР-тест-системы для диагностики обезьяньей оспы. На сегодня во всем мире диагностика обезьяньей оспы проводится лабораторно на основании ПЦР-теста. Учитывая, что для обезьяньей оспы есть характерная клиническая картина, то для тех, кто условно захотел без клинической картины прийти и протестироваться на обезьянью оспу, это проводиться не будет", - рассказала вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге СЦК.



По ее словам, диагностика будет проводиться только в случае, если будут клинические проявления, характерные для обезьяньей оспы. В первую очередь это повышение температуры, появление специфических высыпаний.



"Эти высыпания весьма характерны. Поэтому для любого врача-инфекциониста при опросе пациента, как появились эти высыпания, где были локализованы и как развивались, это (понятно. - Прим.). И естественно, эпидемиологический анамнез, то есть пребывание в течение последних трех недель в стране, где зарегистрированы случаи обезьяньей оспы. Это и будет основанием для диагностики", - отметила она.





ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.



Есмагамбетова уточнила, что к странам с высоким риском заражения сейчас относится Европа, а Казахстан имеет низкий риск распространения болезни.



"Что касается вакцинации, то все мы до 1980 года получали вакцину против натуральной оспы. Это близкородственные вирусы, и, по данным ученых, все, кто получал вакцину от натуральной оспы, считаются защищенными и от обезьяньей оспы. В случае заражения у таких людей заболевание будет протекать легче.



Что касается вакцинации всего населения от обезьяньей оспы, есть четкие рекомендации ВОЗ. Не нужно вакцинироваться всему населению, так как передача вируса идет при очень тесном физическом контакте, соответственно, быстро она в обществе не распространяется. Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте - это те, кто находится в домашнем контакте с теми, кто болен оспой, и медработники, оказывающие медпомощь больным с оспой", - добавила вице-министр.