В Бельгии подтвердили приход новой волны коронавируса

Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano подтвердил приход новой волны пандемии коронавируса в страну, передает Tengrinews.kz со ссылкой на RTBF.
По оценке вирусолога Стефена ван Гухта, волна заболеваемости началась на прошлой неделе. Так, число выявляемых в сутки случаев COVID-19 на прошлой неделе выросло на 28 процентов - до 2823. Пик коронавируса, по прогнозам специалистов, ожидается в середине октября.
Между тем во Франции эксперты начали обсуждать возвращение масочного режима в связи с ростом заражений коронавирусом, сообщила председатель комитета по наблюдению за санитарными рисками Covars, иммунолог Брижит Отран.
"Все показатели растут: положительные тесты, число госпитализаций, визитов в приемные покои больниц, и даже намечается увеличение госпитализаций в отделениях реанимации. То есть да, это восьмая волна. Действительно нужно носить маски", - сказала она.
Ранее в Бельгии ввели обязательный карантин из-за обезьяньей оспы.
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