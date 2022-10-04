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В Бельгии подтвердили приход новой волны коронавируса

Просмотров:418 Опубликовано: Вчера, 19:09
В Бельгии подтвердили приход новой волны коронавируса
Фото:elements.envato.com
Бельгийский институт общественного здравоохранения Sciensano подтвердил приход новой волны пандемии коронавируса в страну, передает Tengrinews.kz со ссылкой на RTBF.

По оценке вирусолога Стефена ван Гухта, волна заболеваемости началась на прошлой неделе. Так, число выявляемых в сутки случаев COVID-19 на прошлой неделе выросло на 28 процентов - до 2823. Пик коронавируса, по прогнозам специалистов, ожидается в середине октября.

Между тем во Франции эксперты начали обсуждать возвращение масочного режима в связи с ростом заражений коронавирусом, сообщила председатель комитета по наблюдению за санитарными рисками Covars, иммунолог Брижит Отран.

"Все показатели растут: положительные тесты, число госпитализаций, визитов в приемные покои больниц, и даже намечается увеличение госпитализаций в отделениях реанимации. То есть да, это восьмая волна. Действительно нужно носить маски", - сказала она.

Ранее в Бельгии ввели обязательный карантин из-за обезьяньей оспы.


Источник: Tengrinews.kz
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