Китай спустил на воду свой самый современный авианосец "Фуцзянь", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.



Шанхайская верфь Jiangnan Shipyard спустила на воду третий авианосец, построенный полностью по китайскому проекту Type 003 "Фуцзянь".



Это первый авианосец, который спроектировали и построили полностью в Китае. Водоизмещение корабля составляет свыше 80 тысяч тонн. Он оснащается электромагнитными катапультами, в отличие от предшественников с трамплинами. Для самолетов это дает возможность быстрее взлетать и иметь при этом больший запас топлива.



Теперь "Фуцзянь" будет проходить швартовые и ходовые испытания в соответствии с графиком. Известно, что авианосец не имеет атомной силовой установкой, при этом какой именно двигатель там стоит, неизвестно.



Отмечается, что свое название 320-метровое судно получило в честь провинции Фуцзянь, которая ближе всего расположена к Тайваню.



Активная эксплуатация корабля может начаться в 2024 году. До этого корабль дооснастят всем оборудованием и проведут нужные испытания.



Ранее в песчаной пустыне Такла-Макан на западе Китая появились военные объекты, которые по своим очертаниям идентичны авианосцам и ракетным эсминцам ВМС США.