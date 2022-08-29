Сарсембаев освобожден от должности вице-министра МИИР

Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития , передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.



Соответствующее постановление подписал премьер-министр Казахстана.



"Постановлением правительства РК Сарсембаев Адльбек Зейнуллаевич освобожден от должности вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК", – сообщили в правительстве.



Адльбек Сарсембаев родился в 1978 году в Целинограде (ныне Нур-Султан).



Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юриспруденция".



Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором отдела налогообложения доходов физических лиц Налоговой инспекции МФ РК.



В 2001-2006 годы занимал различные руководящие должности в аппарате акима Астаны, Министерства транспорта и коммуникаций РК, Администрации Президента РК.



В 2007-2009 годы – первый заместитель акима Петропавловска, руководитель аппарата акима СКО.



В разные годы работал в частных структурах, занимал руководящие должности в национальных компаниях и госучреждениях.



В 2016-2020 годы занимал должность акима района "Алматы" в Нур-Султане.



В 2020-2021 годы – председатель правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".



С марта 2021 года являлся вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК.