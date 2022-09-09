Директор стройфирмы продавал синтетические наркотики в Нур-Султане

Директор ТОО подрабатывал сбытом синтетических наркотиков в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны (СГО).По данным службы, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" в столице прошла совместная операция правоохранительных и специальных органов, в результате которой ликвидирован "канал" сбыта синтетических наркотических средств."9 сентября на спецтрассе по улице Сыганак в ходе тщательно спланированной совместной операции, оперативными подразделениями Службы государственной охраны совместно с Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции за сбыт наркотиков в крупном размере синтетической группы "Мефедрон" задержан водитель автомашины марки Nissan Teana - 35-летний житель столицы, директор ТОО, занимающейся строительно-монтажными работами в Нур-Султане", - говорится в сообщении.По данным СГО, задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 2 Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".Фигурант дела водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Нур-Султана. Ведется следствие по установлению соучастников наркопреступлений причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.