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Директор стройфирмы продавал синтетические наркотики в Нур-Султане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Директор стройфирмы продавал синтетические наркотики в Нур-Султане
Фото предоставлено Службой государственной охраны
Директор ТОО подрабатывал сбытом синтетических наркотиков в Нур-Султане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны (СГО).

По данным службы, в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Участок" в столице прошла совместная операция правоохранительных и специальных органов, в результате которой ликвидирован "канал" сбыта синтетических наркотических средств.

"9 сентября на спецтрассе по улице Сыганак в ходе тщательно спланированной совместной операции, оперативными подразделениями Службы государственной охраны совместно с Управлением по противодействию наркопреступности Департамента полиции за сбыт наркотиков в крупном размере синтетической группы "Мефедрон" задержан водитель автомашины марки Nissan Teana - 35-летний житель столицы, директор ТОО, занимающейся строительно-монтажными работами в Нур-Султане", - говорится в сообщении.

Директор стройфирмы продавал синтетические наркотики в Нур-Султане


По данным СГО, задержанный дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 297 части 2 Уголовного кодекса "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".

Директор стройфирмы продавал синтетические наркотики в Нур-Султане


Фигурант дела водворен в изолятор временного содержания Департамента полиции Нур-Султана. Ведется следствие по установлению соучастников наркопреступлений причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.


Источник: tengrinews.kz
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