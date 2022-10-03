Казахстанцы фиктивно разводятся для получения льготной ипотеки - глава "Отбасы банка"

Получение льготного ипотечного кредита по категории "неполная семья" является одной из причин фиктивных разводов в Казахстане. Такое мнение озвучила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По ее словам, по итогам трехлетнего срока выдачи займов банком был проведен анализ. Согласно анализу, категория "неполные семьи" последние четыре года растет наибольшими темпами.



"В Казахстане в 2017-м было 54 626 разводов. В 2018 году их количество увеличилось до 54 797. В 2019-м - на пять тысяч больше, и достигло уже 59 796. В период коронавируса, когда подача заявления на развод стала более сложной, количество снизилось до 48 тысяч. В 2021 году вновь идет рост и стало 48 239 (разведенных семей). Мы считаем, что одной из причин фиктивных разводов является то, что люди хотят попасть в очередь (на приобретение квартиры в ипотеку. - Прим.). Поскольку по направлению "неполная семья" достаточно свидетельства о разводе", - считает Ибрагимова.



По ее словам, 23 сентября в рамках постановления правительства было поддержано предложение о том, что неполные семьи будут получать кредит по программе "Шанырак - 5-10-20".



"Это люди, которые воспитывают детей, но при этом работают. И их дети здоровы. Вот они будут получать по программе "Шанырак - 5-10-20". Разница только в ставке вознаграждения. Но на уровне каждой семьи это примерно 30 тысяч тенге", - добавила Ляззат Ибрагимова.