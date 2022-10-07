10 человек отравились ядовитой мандрагорой в Италии

Десять человек из города Поццуоли под Неаполем оказались в больнице после употребления ядовитой мандрагоры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Corriere della Sera.



По информации издания, предположительно, растение было перепутано со шпинатом. Пострадавшими стали две семьи, которые, вероятно, купили ядовитое растение в небольших несетевых магазинах рядом с домом.



Отравившиеся рассказали о галлюцинациях, боли в животе и резком ухудшении самочувствия, которые вынудили их обратиться за медицинской помощью. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сотрудники скорых были предупреждены о возможном поступлении новых пациентов.



По информации издания Il Mattino, пострадавшим от 12 до 85 лет.