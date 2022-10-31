Жительница Павлодарской области лишилась 5 миллионов после телефонного разговора

Жительница Павлодарской области лишилась пяти миллионов тенге после телефонного разговора с лжесотрудниками банка, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С заявлением в полицию Щербактинского района обратилась 58-летняя сельчанка. Со слов заявительницы, на ее телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником одного из банков и сообщил, что на ее имя мошенники хотят взять кредит на сумму 5 миллионов тенге. Испуганная сельчанка начала отрицать это, и тогда он соединил ее с директором банка, который в вежливой форме убедил ее, что для устранения проблемы необходимо лишь приготовить удостоверение личности и выполнять все их требования.
Женщина предоставила о себе всю информацию, скачала мобильное приложение банка и спустя время увидела, что на ее счет поступили денежные средства в сумме 4,7 миллиона тенге. Провернув данный трюк, лжесотрудники банка начали частями снимать денежные средства, объяснив пострадавшей, что это технические работы. Только на следующий день она поняла, что стала жертвой интернет-мошенничества и теперь ей придется выплачивать крупный кредит.
"В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190, части 3, пункту 1 УК Республики Казахстан. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному преступлению", – сообщил начальник отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Нургали Омарбеков.
Напомним, ранее жительница Петропавловска лишилась 8,5 миллиона тенге, следуя указаниям телефонных мошенников, которые представились сотрудниками банка.
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