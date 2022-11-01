Сестра погибшей в Сеуле казахстанки: Мадина была нашей гордостью

Сестра погибшей во время празднования Хэллоуина в Сеуле казахстанки рассказала о трагедии, передает корреспондент Tengrinews.kz.О том, что дочь не выходит на связь, первой забеспокоилась мама погибшей Мадины. Однако старшая сестра Мадины - Дамира ее успокоила, предположив, что сестренка еще отдыхает дома. Того, что могло произойти что-то страшное, никто из родных не предполагал."Я была уверена, что Мадина позже ответит мне на сообщения или перезвонит. Я видела заголовки в СМИ, но не придавала им значения. Была уверена, что это не про нас и не про нашу семью. К тому же изначально не было никакой информации о казахстанцах среди пострадавших. Но через некоторое время ко мне домой пришел папа. Папе сообщил консул Казахстана. Так мы и узнали..." - вспоминает Дамира.Принять произошедшее родные смогли не сразу. По словам старшей сестры погибшей казахстанки, большую помощь семье оказывает консульство Казахстана в Корее. Всю документацию, а также перевозку тела представительство взяло на себя."Консульство Казахстана в Корее очень сильно помогает нам... Они постоянно с нами на связи, очень сильно помогают. Но просят дать время, тело все еще в Корее, потому что очень много бюрократических моментов. Корея такое государство, которое очень щепетильно относится к документам. Поэтому, когда мы первый раз вышли на связь с нашим консульством, нас сразу попросили не беспокоиться и что они все решат", - говорит Дамира.По ее словам, младшая сестренка очень любила Корею. Этим летом Мадина приезжала навестить родных в Казахстане и обещала прилететь снова на празднование Нового года."Когда я услышала от папы о том, что с ним связывались из консульства, первая мысль была, что она среди пострадавших и находится в больнице. Но это оказалось не так. Наша младшая в семье... Наша любимица. Мне было шесть лет, когда она родилась. Сестренка выросла на моих руках. Я учила ее ползать. Учила ее ходить. Я учила ее английскому и музыке. В Актобе она окончила музыкальную школу, курсы пианино, обучилась игре на бас-гитаре. Она была отличницей и нашей гордостью", - говорит Дамира.В 2015 году девушка впервые посетила Корею, приехав по обмену. И уже в 2017 году казахстанка поступила в магистратуру в университет Чунан."Ее любовь к этой стране началась однажды с мультфильмов... Мадина очень сильно любила Корею, ей нравилось там. Она видела там свое будущее. И никто не думал, что такое может случиться", - говорит Дамира.В Корее у девушки остались личные вещи. По словам Дамиры, буквально недавно сестренка приобрела себе новую мебель. Лучшая подруга погибшей Мадины вместе с друзьями из университета организовали сбор средств для оказания финансовой помощи семье. По словам Дамиры, молодых людей об этом никто не просил, но все, кто знал Мадину, не остались равнодушными.Напомним, 26-летняя уроженка Актюбинской области погибла в столпотворении, которое образовалось во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон.По последним данным, количество жертв составляет 155 человек. В числе умерших - 26 иностранцев из 14 стран. По словам очевидцев, женщины пострадали больше мужчин из-за хрупкого телосложения и объемных хэллоуинских костюмов. Также пострадали 152 человека. Из пострадавших 111 уже вернулись домой, 41 остается в больницах.