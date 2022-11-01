Сестра погибшей в Сеуле казахстанки: Мадина была нашей гордостью

Сестра погибшей во время празднования Хэллоуина в Сеуле казахстанки рассказала о трагедии, передает корреспондент Tengrinews.kz.
О том, что дочь не выходит на связь, первой забеспокоилась мама погибшей Мадины. Однако старшая сестра Мадины - Дамира ее успокоила, предположив, что сестренка еще отдыхает дома. Того, что могло произойти что-то страшное, никто из родных не предполагал.
"Я была уверена, что Мадина позже ответит мне на сообщения или перезвонит. Я видела заголовки в СМИ, но не придавала им значения. Была уверена, что это не про нас и не про нашу семью. К тому же изначально не было никакой информации о казахстанцах среди пострадавших. Но через некоторое время ко мне домой пришел папа. Папе сообщил консул Казахстана. Так мы и узнали..." - вспоминает Дамира.
Принять произошедшее родные смогли не сразу. По словам старшей сестры погибшей казахстанки, большую помощь семье оказывает консульство Казахстана в Корее. Всю документацию, а также перевозку тела представительство взяло на себя.
"Консульство Казахстана в Корее очень сильно помогает нам... Они постоянно с нами на связи, очень сильно помогают. Но просят дать время, тело все еще в Корее, потому что очень много бюрократических моментов. Корея такое государство, которое очень щепетильно относится к документам. Поэтому, когда мы первый раз вышли на связь с нашим консульством, нас сразу попросили не беспокоиться и что они все решат", - говорит Дамира.
По ее словам, младшая сестренка очень любила Корею. Этим летом Мадина приезжала навестить родных в Казахстане и обещала прилететь снова на празднование Нового года.
"Когда я услышала от папы о том, что с ним связывались из консульства, первая мысль была, что она среди пострадавших и находится в больнице. Но это оказалось не так. Наша младшая в семье... Наша любимица. Мне было шесть лет, когда она родилась. Сестренка выросла на моих руках. Я учила ее ползать. Учила ее ходить. Я учила ее английскому и музыке. В Актобе она окончила музыкальную школу, курсы пианино, обучилась игре на бас-гитаре. Она была отличницей и нашей гордостью", - говорит Дамира.
В 2015 году девушка впервые посетила Корею, приехав по обмену. И уже в 2017 году казахстанка поступила в магистратуру в университет Чунан.
"Ее любовь к этой стране началась однажды с мультфильмов... Мадина очень сильно любила Корею, ей нравилось там. Она видела там свое будущее. И никто не думал, что такое может случиться", - говорит Дамира.
В Корее у девушки остались личные вещи. По словам Дамиры, буквально недавно сестренка приобрела себе новую мебель. Лучшая подруга погибшей Мадины вместе с друзьями из университета организовали сбор средств для оказания финансовой помощи семье. По словам Дамиры, молодых людей об этом никто не просил, но все, кто знал Мадину, не остались равнодушными.
Напомним, 26-летняя уроженка Актюбинской области погибла в столпотворении, которое образовалось во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон.
По последним данным, количество жертв составляет 155 человек. В числе умерших - 26 иностранцев из 14 стран. По словам очевидцев, женщины пострадали больше мужчин из-за хрупкого телосложения и объемных хэллоуинских костюмов. Также пострадали 152 человека. Из пострадавших 111 уже вернулись домой, 41 остается в больницах.
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