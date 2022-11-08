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Давка в Сеуле: погибшую казахстанку похоронили в Актобе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:00
Давка в Сеуле: погибшую казахстанку похоронили в Актобе
Фото предоставлены сестрой погибшей казахстанки
Погибшую во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи казахстанку похоронили в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам старшей сестры погибшей девушки, тело Мадины доставили в Алматы 3 ноября.

"Мы очень переживали, что так долго, что так все затянулось. Но все прошло спокойно, хорошо. В четверг Мадина прилетела в Алматы. Одну ночь мы провели рядом с ней. В субботу утром мы ее похоронили", - сообщила сестра девушки Дамира.

26-летняя уроженка Актюбинской области погибла в столпотворении, которое образовалось во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в центре Сеула.

По последним данным, погибли 155 человек. В числе умерших - 26 иностранцев из 14 стран. По словам очевидцев, женщины пострадали больше мужчин из-за хрупкого телосложения и объемных хэллоуинских костюмов. Пострадали 152 человека.


Источник: Tengrinews.kz
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