Давка в Сеуле: погибшую казахстанку похоронили в Актобе

Погибшую во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи казахстанку похоронили в Актобе, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам старшей сестры погибшей девушки, тело Мадины доставили в Алматы 3 ноября.



"Мы очень переживали, что так долго, что так все затянулось. Но все прошло спокойно, хорошо. В четверг Мадина прилетела в Алматы. Одну ночь мы провели рядом с ней. В субботу утром мы ее похоронили", - сообщила сестра девушки Дамира.



26-летняя уроженка Актюбинской области погибла в столпотворении, которое образовалось во время празднования Хэллоуина в районе Итхэвон в центре Сеула.



По последним данным, погибли 155 человек. В числе умерших - 26 иностранцев из 14 стран. По словам очевидцев, женщины пострадали больше мужчин из-за хрупкого телосложения и объемных хэллоуинских костюмов. Пострадали 152 человека.

