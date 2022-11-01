Сотрудники устроили массовый побег с крупнейшего в мире завода по производству iPhone в Китае

Сотрудники крупнейшего в мире завода по производству iPhone в Центральном Китае устроили массовый побег после череды вспышек COVID-19, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.
Руководство компании Foxconn ввело санитарные ограничения на заводе в Чжэнчжоу из-за вспышек коронавируса - сотрудникам запретили питаться на территории завода, ограничили их перемещение по кампусу и обязали носить защитные маски класса N95.
Как утверждают источники агентства, такие меры вызвали недовольство работников на небезопасные условия труда, а некоторые из них покинули завод.
На кадрах, распространившихся в социальных сетях, видно, как работники покидают кампус Foxconn в Чжэнчжоу и возвращаются в свои родные города пешком, чтобы избежать ограничений на поездки из-за COVID-19.
По словам представителей Foxconn, компания держит ситуацию под контролем и намерена нарастить выпуск на других заводах компании, чтобы нивелировать потери от коронавирусных ограничений.
Из-за нежелания многих сотрудников работать, как пишет агентство Bloomberg, Foxconn пришлось увеличить почасовую плату для ключевых рабочих на 36 процентов по сравнению с сентябрем, на момент выпуска iPhone 14.
Для предотвращения срыва заказов тайваньская фирма также намерена увеличить производство на других площадках, например, в Шэньчжэне.
Foxconn - крупнейший производитель iPhone, на его долю приходится до 70 процентов поставок "яблочных" смартфонов по всему миру. Как отмечается, любые сбои в Чжэнчжоу грозят разрушить цепочку поставок продукции Apple.
В то время как большинство стран пытаются свести к минимуму коронавирусные ограничения, Китай привержен сохранению своей политики "нулевой терпимости" к COVID-19 с массовыми карантинами и тотальным тестированием на вирус.
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