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В "КазМунайГазе" ответили на слухи о сделке на 50 миллионов евро с футбольным клубом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:59
В "КазМунайГазе" ответили на слухи о сделке на 50 миллионов евро с футбольным клубом
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В национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) прокомментировали информацию о сделке с турецким футбольным клубом "Бешикташ" на 50 миллионов евро, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что "КазМунайГаз" ведет переговоры по пятилетней аренде названия домашней арены клуба в Стамбуле, и за этот период якобы казахстанская компания должна будет выплатить свыше 50 миллионов евро.

"КазМунайГаз" в связи с распространением в социальных сетях информации о "наименовании в Стамбуле стадиона футбольного клуба "Бешикташ" именем "КазМунайГаза" сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - заявили в нацкомпании.

В "КазМунайГазе" при этом напоминают, что распространение и размещение заведомо ложной информации влечет ответственность. А также призвали граждан Казахстана и средства массовой информации доверять только официальным данным.


Источник: Tengrinews.kz
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