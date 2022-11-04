В "КазМунайГазе" ответили на слухи о сделке на 50 миллионов евро с футбольным клубом

В национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) прокомментировали информацию о сделке с турецким футбольным клубом "Бешикташ" на 50 миллионов евро, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Ранее некоторые Telegram-каналы опубликовали информацию о том, что "КазМунайГаз" ведет переговоры по пятилетней аренде названия домашней арены клуба в Стамбуле, и за этот период якобы казахстанская компания должна будет выплатить свыше 50 миллионов евро.



"КазМунайГаз" в связи с распространением в социальных сетях информации о "наименовании в Стамбуле стадиона футбольного клуба "Бешикташ" именем "КазМунайГаза" сообщает, что данная информация не соответствует действительности", - заявили в нацкомпании.



В "КазМунайГазе" при этом напоминают, что распространение и размещение заведомо ложной информации влечет ответственность. А также призвали граждан Казахстана и средства массовой информации доверять только официальным данным.