Суд Стокгольма решил не "размораживать" активы Нацфонда РК

АСТАНА, 25 янв — Sputnik. Окружной суд столицы Швеции принял решение не отменять приказ о замораживании активов Национального фонда, находящихся в Швеции, сообщается на сайте казахстанского министерства юстиции.
Как сообщалось ранее, шведским судом были наложены временные ограничения на распоряжение активами Национального фонда в виде акций 33 шведских компаний на общую сумму около 100 миллионов долларов США и банковские счета посольства Казахстана в Швеции.
"В дальнейшем по ходатайству Республики Казахстан удалось снять обременения со счетов посольства. Однако суд не принял во внимание доводы о статусе активов, правовом статусе Национального банка и его функциях по управлению средствами Национального фонда. Министерство юстиции и Национальный банк будут обжаловать данное решение в апелляционном суде Швеции, доказывая неприкосновенность замороженных средств в соответствии с международными соглашениями", — говорится в опубликованном сообщении.
Ранее сообщалось об удовлетворении голландским судом ходатайства Национального банка. 23 января 2018 года Окружной суд Амстердама отменил решение о наложении ареста на активы Национального фонда РК в размере 22 миллиардов долларов США. Суд согласился с позицией Нацбанка и министерства юстиции Казахстана и вынес решение о том, что активы Национального фонда неприкосновенны.
В начале января 2018 года окружной суд Амстердама оставил без изменения решение об аресте акций голландской компании KMG Kashagan BV на сумму 5,2 миллиарда долларов, принадлежащих фонду национального благосостояния "Самрук-Казына", в пользу молдавских бизнесменов. Прежнее решение в пользу граждан Молдавии Анатолия и Габриэля Стати, а также их компаний Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Ltd было вынесено 8 сентября 2017 года.
Суд, созданный под эгидой Торговой палаты Стокгольма, обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более 500 миллионов долларов в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств. В декабре 2017 года обслуживающий активы Нацфонда американский Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана на сумму 22 миллиарда долларов.
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