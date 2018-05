Арест на 21,5 миллиарда долларов Нацфонда Казахстана снял суд в Бельгии

Суд первой инстанции в Брюсселе снял предварительный арест с активов Национального фонда РК на сумму около 21,5 миллиарда долларов, и постановил, что снять арест с оставшихся средств в размере 530 миллионов долларов возможно в английских судах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Начав судебные иски в 2010 году молдавские бизнесмены Анатол и Габриэль Стати потребовали 4 миллиарда долларов от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено 500 миллионов долларов. Как поясняется, 199 миллионов долларов США из этих средств связаны с якобы затратами на строительство газоперерабатывающего завода.



Позже Казахстан получил доказательства того, что претензии Стати основывались на крупном мошенничестве. Высокий суд Англии рассмотрел представленные доказательства, заключив, в июне прошлого года, что имеется достаточное количество первоначальных доказательств того, что арбитражное решение было получено путем мошенничества и, следовательно, назначил слушания по существу мошенничества на октябрь 2018 года.



"После этого Стати начали беспрецедентную кампанию по принудительному исполнению в семи странах, получив предварительные аресты активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана и Национальному фонду на сумму более 22 миллиарда долларов, что намного превышает их претензии. Бельгийский суд пошатнул стратегию Стати, постановив, что временный арест должен ограничиться только суммой требований и издержек Стати, а именно 530 миллионов долларов, что приводит к снятию ареста с активов, принадлежащих Национальному банку Казахстана на сумму почти 21,5 миллиарда долларов", - восстановили хронику событий в Минюст РК.



Кроме того, бельгийский суд постановил, что именно английские суды должны решить вопрос о наличии основания для замораживания. Теперь Республика Казахстан и Национальный банк Казахстана предпримут соответствующие действия в Англии для снятия ареста с оставшейся части замороженных средств. "Стратегия Стати, направленная на увеличение средств для заморозки и охвата при этом третьих лиц, дала трещину.



Стратегия Стати была изначально нацелена на оказание давления на страну", - прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.



Бельгийское решение вышло через неделю после того, как Стати потерпели крупное поражение в Англии, когда им не удалось прекратить судебное разбирательство, в котором будут рассмотрены доказательства мошенничества.



Стати начали судебные разбирательства в Англии для получения ареста на казахстанские активы. Однако когда доказательствами мошенничества заинтересовался суд, они сделали безуспешную попытку прекратить дело, а на прошлой неделе попытались отложить судебное разбирательство, заявив, что теперь им придется представлять себя самих, поскольку их адвокаты King and Spalding перестали представлять их интересы несколькими днями ранее.



Лондонский суд вместо этого постановил, что судебное разбирательство должно продолжиться в октябре и присудил Казахстану значительные судебные издержки.



"Схема Стати рушится перед их глазами. Независимо от того, что делают Стати, они больше не могут скрывать правду", - высказался министр юстиции Казахстана Бекетаев.



В начале 2018 года окружной суд Амстердама удовлетворил ходатайство Национального Банка Республики Казахстан о снятии ареста с активов Национального фонда, находящихся на кастодиальном хранении в Bank of New York Mellon - 22 миллиардов долларов.