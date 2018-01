Средства Нацфонда РК могут разморозить в марте 2018 года - агентство

Средства Нацфонда РК в размере 22,6 миллиарда долларов могут быть разморожены в марте 2018 года. Такая информация приводится в отчете рейтингового агентства, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как отмечается в отчете, в конце 2017 года Bank of New York Mellon заморозил примерно 22,6 миллиарда долларов (13 процентов от ВВП) активов НФРК в рамках разногласий между правительством Казахстана и иностранными инвесторами.



"(...) В связи с этим мы исключили 22,6 миллиарда долларов из нашей оценки активов НФРК на период 2017-2021 годов, так как в настоящее время неясно, как долго эти активы будут оставаться замороженными (однако, насколько мы понимаем с учетом информации, полученной от казахстанских властей, счета могут быть разморожены уже в марте 2018 года после апелляционных слушаний). Кроме того, размораживание активов возможно, если правительство Казахстана предоставит залоговое обеспечение суммы, определенной шведским судом", - говорится в документе.



По оценкам рейтингового агентства, "оценки бюджетных и внешних показателей правительства Казахстана в целом достаточно высоки, что позволяет правительству противостоять этим непредвиденным обстоятельствам".



"Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания того, что в ближайшие два года не возникнет новых существенных финансовых требований в рамках продолжающихся разногласий относительно инвестиций в нефтегазовую промышленность Казахстана", - делают прогноз в рейтинговом агентстве.



Напомним, Bank of New York Mellon заморозил активы Национального фонда Казахстана в размере 22 миллиарда долларов, обремененные в рамках судебных разбирательств по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати.



"Как Национальный Банк, так и Республика Казахстан в настоящее время рассматривают возможность обжалования этого решения суда. В то же время данное решение не повлияет на позицию Национального Банка или Республики Казахстан в других иностранных судах и не повлияет на позицию Республики Казахстан о том, что арбитражное решение, которое Стати пытается исполнить, было получено мошенническим путем", - говорится в распространенном ранее сообщении Минюста.