Команда Головкина подала официальный протест против перчаток Альвареса

Команда чемпиона-средневеса, обладателя титулов WBC/WBA Super казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) направила протест Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) против перчаток бренда No Boxing No Life, которые использует претендент из Мексики Сауль "Канело" Альварес (49-1-2, 34 КО), сообщает vesti.kz.



Как отмечается, мексиканский бренд No Boxing No Life - проект Эдди Рейносо, тренера Альвареса - чаще используется в вечерах бокса, которые проходят в Мексике, а также в любительском турнире Copa Guadalajara. Именно это и не нравится тренеру Головкина Абелю Санчесу.



"Обратите внимание, они собираются использовать в бою перчатки, которые ранее никогда не использовались в чемпионских поединках. Даже больше, эти перчатки не использовались в боях на 4,6,8 или 10 раундов (на территории США). Нас беспокоит, что эти перчатки еще должным образом не протестированы. А вдруг они расползутся во время боя, и Альварес получит преимущество? Только в этом проблема. Мы не против других брендов. Мы просто хотим быть уверены в том, что перчатки прошли необходимую проверку боем. Хотим убедиться, что они не развалятся по ходу поединка. Перчатки - очень важная часть боя. И это никак не связано с тем, что они производятся в Мексике", - заявил Санчес.



Отметим, ранее Атлетическая комиссия штата Невада уже дала добро на использование перчаток в вечере бокса, который состоится 13 сентября в Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



Бой-реванш между Головкиным и Альваресом также состоится в Вегасе 15 сентября. Парни вновь выйдут на ринг арены T-Mobile, где год назад не смогли выявить победителя.