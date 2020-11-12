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Жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители южных и западных регионов страны

Просмотров:26 Опубликовано: Сегодня, 14:05
Жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители южных и западных регионов страны
Фото из Сети интернет
В этих регионах активнее всего функционировали наиболее крупные финансовые пирамиды.

В Казахстане жертвами финансовых пирамид чаще всего становятся жители южных и западных регионов страны, сообщили в МВД РК.

С начала года в Казахстане расследовали 250 дел, в которых фигурируют финансовые пирамиды. В суд направили 120 дел, по которым к уголовной ответственности привлекают 98 человек (63 из них содержатся под стражей). Общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах, находящимся в производстве, составляет 25 313 человек. Им причинён ущерб на общую сумму 33,2 млрд тенге.

"Наиболее пострадавшими от действий мошенников оказались западные и южные регионы: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области и Шымкент, где активнее всего функционировали наиболее крупные финансовые пирамиды, такие как "Гарант 24 ломбард", "Еstate ломбард", "Выгодный займ", "Indigo-24 Evolution", "Gold Company LTD" и другие", – рассказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

Наибольшее количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид зафиксировано в Актюбинской области – 6959 человек, в Шымкенте – 2544, в Туркестанской области – 2362, в ЗКО – 1670, в Атырауской области – 1270.

Санжар Адилов сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношение организаторов финансовой пирамиды "Гарант 24 Ломбард" ("Еstate Ломбард" и "Выгодный займ"). По этому делу с заявлениями обратились более 17 тысяч пострадавших граждан, заявлен ущерб на сумму 22 млрд тенге.

"В отношении руководителей этих организаций зарегистрировано 32 уголовных дела, к уголовной ответственности привлекли 51 человека. У подозреваемых изъяли более 70 млн тенге, на различное имущество наложен арест (15 автомобилей, два грузовых самосвала, два автокрана, снегоход, 29 квартир, шесть домов, три земельных участка, пять парковочных мест, один комплекс (кафе-бильярдная). Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых оценивается более чем в 2 млрд тенге", – сказал он.

Также завершены следственные действия по уголовному делу в отношении организаторов ТОО "Gold company LTD". Поступили заявления от 2529 потерпевших, общий ущерб – 1,5 млрд тенге.

"Изъяты денежные средства на общую сумму 36 млн тенге, различная оргтехника, а также около 11 тысяч договоров между гражданами и ТОО "Gold company LTD" на оказание инвестиционных услуг. Задержан и арестован подозреваемый Казыбаев, а также граждане России Литвиненко и Москвин, целенаправленно прибывшие в Казахстан для занятия своей преступной деятельностью", – отметил глава следственного департамента.

Санжар Адилов добавил, что продолжаются расследования в отношении организаторов других финансовых пирамид: "Questra World", "Tele Trade Central Asia", "Indigo-24 Evolution", "Айлин Форевер Казахстан" и других.

"Будут вынесены объективные процессуальные решения и виновные понесут заслуженное наказание", – заключил представитель МВД.


Источник: informburo.kz
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