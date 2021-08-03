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ЛАДА.kz » Происшествия

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 445

В Мангистау большое количество граждан пострадало от действий мошенников финпирамид

В Казахстане ущерб от финансовых пирамид за 2021 год превысил 21 млрд тенге. Большое количество граждан пострадало от действий мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городах Шымкент и Алматы, передает LS.

Иллюстративное фото
По словам начальника следственного департамента МВД Санжара Адилова, с начала текущего года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах, из них направлено в суд 177, или 53,6 процента. На сегодняшний день под следствием находятся 62 человека, из них 55 арестованы.

- В целом общее количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах (находящимся в производстве) составляет свыше 19 тысяч человек, которыми заявлен ущерб на сумму свыше 21 миллиард тенге, – рассказал он изданию LS.

При этом большое количество граждан пострадало от действий мошенников в Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской областях, городах Шымкент и Алматы.

Там очень активно функционировали крупные финансовые пирамиды: «Астекс», «Выгодный депозит», «Астра Консалтинг», «Бизнес лайн», «Хоум авто инвест» и другие.

- Практика показывает, что финансовые пирамиды – это результат слепой доверчивости наших граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность по вкладам, – заявил глава департамента.

Он представил наиболее распространенные виды финансовых пирамид. В их числе проекты, позиционирующие себя как успешные компании в области сверхдоходных инвестиций. Обычно придумываются громкие и привлекательные названия, такие как «перспективный бизнес», «высокотехнологичная компания», «инновационный проект». Одновременно с этим людям предлагают вкладывать деньги в суперприбыльные проекты, в фондовые биржи или в сверхэффективное производство, и таких вариантов множество.

Другим распространенным видом финансовых пирамид, по словам спикера, являются проекты в виде касс, создаваемые в популярных мессенджерах.

- Например, в конце прошлого года нами пресечена деятельность группового чата «Денежный дождь», созданного жительницей Караганды посредством мобильного приложения WhatsАpp. Условием для участия являлось обязательное вложение денег на ее банковскую карту с обещанием получения прибыли в двойном размере, – продолжил он.

В итоге установлены более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб составил свыше 50 миллионов тенге. Дело направлено в суд.

В связи с этим Адилов привел основные признаки финансовых пирамид, на которые следует обращать внимание казахстанцам. Среди них гарантия высокого дохода, значительно превышающего возможный доход рынка, отсутствие прозрачности, обещание получения прибыли и бонусов за счет привлечения других граждан, компания не возвращает деньги по первому требованию, отсутствует лицензия Агентства по регулированию и развитию финансового рынка на прием депозитов или денежных средств, компания не имеет четкий род деятельности.

Кроме того, по его информации, с начала года в стране совершено более 11 тысяч интернет-мошенничеств. При этом потерпевшим восстановили причиненный ущерб на сумму около одного миллиарда тенге.

Наиболее распространенным способом интернет-мошенничества, по словам Адилова, является получение частичной и полной предоплаты за товар или услугу по объявлениям.

- К примеру, в Жамбылской области женщина в Instagram создала аккаунт, где выложила каталог с одеждой, и разместила ложные объявления о продаже. При этом, не имея в наличии указанного товара, принимала заказы по 100 процентной предоплате, обещая покупателям осуществить доставку товара посредством курьерской службы, – рассказал Адилов.

В результате от обмана пострадали 40 граждан, а сумма ущерба составила около двух миллионов тенге. На сегодняшний день уголовное дело направлено в суд, и приговором суда женщина осуждена на 3,6 года лишения свободы.

По аналогичной схеме совершено мошенничество в Карагандинской области, где группа молодых людей размещала на казахстанских торговых интернет-площадках ложные объявления по продаже автозапчастей. В результате 23 гражданам причинен ущерб на сумму четыре миллиона тенге. В настоящее время приговором суда виновные осуждены на различные сроки лишения свободы, от трех лет до 3,5 года.



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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:32
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса.
Надо чаще пересматривать мультик про Буратино. uhmylka
 
 

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