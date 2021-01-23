Участников акции в поддержку Навального задерживают силовики в городах России

Акция в Хабаровске началась. К одной из журналисток подошли полицейские и потребовали документы и редакционное задание. После проверки редзадания и поиска по «базе» ее оставили в покоеhttps://t.co/XjBP7NgrlO — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021



ОМОН хватает отдельно стоящих людей. Держитесь вместе! pic.twitter.com/jeI0hRuuKk — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021



Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.



Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision >> pic.twitter.com/4BDyekAzm5 — SOTA (@SotaVision) January 22, 2021



В России начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на русскоязычную версию немецкого сайта Deutsche Welle.Утром 23 января в российских городах на улицу вышли сотни и тысячи граждан. Они устроили акции протеста, чтобы поддержать находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.Так, в Хабаровске к 8.30 утра на митинг на площади Ленина собрались около 700 человек. Собравшиеся разбросали на площади несколько фотографий президента России Владимира Путина. Полицейские с мегафонами заявили участникам, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требовали разойтись.Сотрудники ОМОНа сначала пытались оттеснить собравшихся с площади. Затем ближе к 9.30 утра они начали одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричали им в ответ: "Фашисты!"."Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала", - сообщает издание.После этого акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытеснили их и оттуда. Во время акции силовикам дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.Как сообщает местный штаб оппозиционера, среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов. Кроме того, полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина.Между тем во Владивостоке также сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью была перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жаловались на снижение скорости мобильного интернета.Тем временем в Москве за несколько часов до предстоящей акции была полностью перегорожена Пушкинская площадь.Ближе к 10.00 утра митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане.