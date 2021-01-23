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Участников акции в поддержку Навального задерживают силовики в городах России

Просмотров:833 Опубликовано: Сегодня, 14:02
Участников акции в поддержку Навального задерживают силовики в городах России
Во время акции в поддержку Навального в Хабаровске
В России начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных. Поводом стал арест оппозиционера, вернувшегося после лечения на родину из Германии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на русскоязычную версию немецкого сайта Deutsche Welle.

Утром 23 января в российских городах на улицу вышли сотни и тысячи граждан. Они устроили акции протеста, чтобы поддержать находящегося под арестом оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.

Так, в Хабаровске к 8.30 утра на митинг на площади Ленина собрались около 700 человек. Собравшиеся разбросали на площади несколько фотографий президента России Владимира Путина. Полицейские с мегафонами заявили участникам, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требовали разойтись.

Сотрудники ОМОНа сначала пытались оттеснить собравшихся с площади. Затем ближе к 9.30 утра они начали одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричали им в ответ: "Фашисты!".

"Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала", - сообщает издание.



После этого акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Несколько сотен человек в Хабаровске перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытеснили их и оттуда. Во время акции силовикам дали команду: "Хватать всех подряд!". Это попало на видео в эфире местного штаба Навального. После этого ОМОН начал массовые задержания.

Как сообщает местный штаб оппозиционера, среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов. Кроме того, полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина.



Между тем во Владивостоке также сообщается о массовых задержаниях участников акции. Полностью была перекрыта Светланская улица, по которой двигались участники шествия. Протестующие жаловались на снижение скорости мобильного интернета.



Тем временем в Москве за несколько часов до предстоящей акции была полностью перегорожена Пушкинская площадь.



Ближе к 10.00 утра митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане.



Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 8 )

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 saktau (Посетители) Сегодня, 16:18
Bass66,
Запад. Госдеп. Пряйники. Печенюшки. Самим не надоело повторять эту мантру?
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 16:14
Цитата: Daulet201999
Нельзя задерживать людей, они имеют право голоса. Путин сидит уже 30 лет, досмпрти сидет будет что ли?

В чужом глазу соринку видите, а в своем бревно не замечаете!
Путин у власти всего 20 лет, а не 30, как у некоторых!

Стойкое ощущение, что Лада поддерживает позицию Навального и его приспешников.

На что все эти оппозиционеры живут?!
Этот, как и ранее Немцов называют себя профессиональными оппозиционерами. При этом не бедствуют. Запад не успокоился развалом СССР, жаждет дальнейшего развала.
Разделяй и властвуй!
 
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 Вован (Посетители) Сегодня, 16:09
saktau,
Казачек засланный,подстилка западная.............
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 15:37
Цитата: Земляк
. Этот запад уже достал.

А что поделать, конкуренция-))Вот и приходится все их тухлые амбиции помножать на ноль потихоньку.
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 15:34
Навальный настоящий патриот России!!!
 
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 Земляк (Посетители) Сегодня, 15:26
Всем управляет Запад! Этот придурок сбежал в Европу под видом Больного а вернулся и права качает там ему мозги то и вывернули! Хотя и так их не было! Предатель. Этот запад уже достал. С..и Не дают нормально жить. Путину или в России Порядок наводить или с западом и Амерекосами бороться! Ни когда в Истории Запад и Америкосы не были друзьями!
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 15:11
Нельзя задерживать людей, они имеют право голоса. Путин сидит уже 30 лет, досмпрти сидет будет что ли?
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 15:08
Посадить к чертям пожизненно Навального и всю ту шайку, что управляет им.
 
 

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