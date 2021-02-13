В районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 7,1

Мияги в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает NHK.
Землетрясение произошло 13 февраля в 11:08 по местному времени (17:08 мск).
Эпицентр находится на расстоянии 60 км от берега. Есть вероятность возникновения цунами, однако угрозы для береговой линии нет.
Как рассказали NHK в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), после землетрясения АЭС в Фукусиме решили проверить на предмет повреждений.
Как сообщает японское информационного агентство Kyodo со ссылкой на пресс-секретаря правительства, в результате землетрясения были обесточены 950 тыс. домов. При этом только в Токио без электричества остались 830 тыс. домохозяйств.
Кроме того, из-за стихии в префектуре Фукусима произошел пожар. По данным агентства, пострадали как минимум четыре человека.
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