В районе Фукусимы произошло землетрясение магнитудой 7,1

Мияги в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает NHK.



Землетрясение произошло 13 февраля в 11:08 по местному времени (17:08 мск).



Эпицентр находится на расстоянии 60 км от берега. Есть вероятность возникновения цунами, однако угрозы для береговой линии нет.



Как рассказали NHK в энергетической компании Tokyo Electric Power Company (TEPCO), после землетрясения АЭС в Фукусиме решили проверить на предмет повреждений.



Как сообщает японское информационного агентство Kyodo со ссылкой на пресс-секретаря правительства, в результате землетрясения были обесточены 950 тыс. домов. При этом только в Токио без электричества остались 830 тыс. домохозяйств.



Кроме того, из-за стихии в префектуре Фукусима произошел пожар. По данным агентства, пострадали как минимум четыре человека.











