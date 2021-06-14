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Обнаружена звезда в сто раз больше Солнца

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Обнаружена звезда в сто раз больше Солнца
Фот:cam.ac.uk
Астрономы обнаружили мерцающую звезду, которая в сто раз больше Солнца, в самом центре Млечного Пути, передает Tengrinews.kz cо ссылкой на сайт Кембриджского университета.

Наблюдая за ней с помощью телескопа Vista в обсерватории Чили, команда ученых заметила, что за несколько сотен дней гигантская звезда, находящаяся на расстоянии 25 тысяч световых лет от Земли, потускнела на 97 процентов, а затем постепенно вернулась к прежней яркости.

Астрономы предполагают, что затемнение было вызвано вращающейся планетой или звездой-компаньоном, окруженной скоплением непрозрачной пыли, которая блокировала свет гигантской звезды, в противном случае он достиг бы Земли.

Телескоп Vista наблюдал за миллиардом звезд в течение почти десяти лет в поисках небесных тел, которые отличались бы по яркости. Звезды, которые не подходят под установленные критерии, ученые называют объектами what is this (WIT), что в переводе с английского буквально означает "что это такое". Последнее открытие команды получило наименование VVV-WIT-08.

Согласно данным астрономов, опубликованным в отчетах Королевского астрономического общества, свет обнаруженной звезды могла заслонить тень гигантского небесного тела радиусом не менее одной четвертой расстояния от Земли до Солнца. По словам ученых, сложно сказать, когда VVV-WIT-08 снова потускнеет, однако предполагается, что это произойдет в ближайшие 20-200 лет. Ученые уверены, что, чем больше подобных небесных тел они обнаружат, тем лучше смогут понять их происхождение и природу.

Ранее новая звезда, обнаруженная в созвездии Кассиопея японским астрономом-любителем в марте этого года, стала ярче в 50 раз.


Источник: tengrinews.kz
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