«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 27 Июля
+29...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.6 KZT
  • €1 = 500.9 KZT
  • 1 RUB = 5.73 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цой предупредил о возможном резком росте смертности в нескольких регионах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Цой предупредил о возможном резком росте смертности в нескольких регионах
Фото из открытых источников
Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,9 раза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Минздрава.

"Продолжается рост заболеваемости во всех регионах. По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,9 раза, наибольший прирост заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской - в 3,5 раза, Кызылординской - в 3 раза, Актюбинской - в 2,9 раза, в Туркестанской областях и в городе Шымкент - в 2,5 раза", - сказал Цой на заседании МВК.

По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за две недели увеличилось в 1,8 раза, в том числе в Актюбинской области в 8,5 раза, в Шымкенте и Атырауской области - в 2,8 раза.

По состоянию на 26 июля в сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в три раза. В связи с чем в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза.

По словам министра, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период отмечается в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях. Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 26 июля занятость инфекционных коек по республике составила 55 процентов, реанимационных коек - 43 процента.

Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 73 процента, Кызылодинской области - 73 процента, Нур-Султане - 76 процентов и в Шымкенте - 81 процент. Реанимационных коек: в Акмолинской области - 69 процентов, в Нур-Султане - 84 процента, в Шымкенте - 63 процента.

"В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в два раза. Также в два раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области", - заявил Алексей Цой.

Глава Минздрава указал на необходимости обеспечения бесперебойной работы ПМСП, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий, КТ и рентген диагностики для установки диагноза коронавируса, а также принять меры по своевременному амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения КВИ.

Цой также обратил внимание, что несмотря на действующие карантинные меры, в ряде регионов продолжается проведение торжественных мероприятий с участием большого количества людей и установлением фактов грубейших нарушений карантина. В связи с чем он попросил поручить местным исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп.

"Учитывая продолжающийся рост заболеваемости и летальности от коронавируса, Министерством здравоохранения предложено со 2 августа принять дополнительные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда. В том числе:

- приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;
- запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
- сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов. Для проектов, участвующих в Ashyq, предложено ограничить деятельность до 20.00, для лидеров Ashyq - до 22.00.
- при этом ужесточить требованиям к нарушителям: при чекине от 0 до 20 исключать из проекта без предупреждения на один месяц, при повторном нарушении - на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане решила ввести новые карантинные ограничения в 5 городах страны - в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика