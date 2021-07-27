Цой предупредил о возможном резком росте смертности в нескольких регионах

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что по сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 1,9 раза, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Минздрава.



"Продолжается рост заболеваемости во всех регионах. По сравнению с предыдущими двумя неделями заболеваемость выросла в 1,9 раза, наибольший прирост заболеваемости отмечается в Северо-Казахстанской - в 3,5 раза, Кызылординской - в 3 раза, Актюбинской - в 2,9 раза, в Туркестанской областях и в городе Шымкент - в 2,5 раза", - сказал Цой на заседании МВК.



По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла в 5,2 раза. Количество летальных случаев в целом по республике за две недели увеличилось в 1,8 раза, в том числе в Актюбинской области в 8,5 раза, в Шымкенте и Атырауской области - в 2,8 раза.



По состоянию на 26 июля в сравнении с 1 июля в стране отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных в три раза. В связи с чем в стране было проведено увеличение коечного фонда в 1,4 раза.



По словам министра, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период отмечается в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях. Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов по состоянию на 26 июля занятость инфекционных коек по республике составила 55 процентов, реанимационных коек - 43 процента.



Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 73 процента, Кызылодинской области - 73 процента, Нур-Султане - 76 процентов и в Шымкенте - 81 процент. Реанимационных коек: в Акмолинской области - 69 процентов, в Нур-Султане - 84 процента, в Шымкенте - 63 процента.



"В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в два раза. Также в два раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан, Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области", - заявил Алексей Цой.



Глава Минздрава указал на необходимости обеспечения бесперебойной работы ПМСП, мобильных бригад, ПЦР-лабораторий, КТ и рентген диагностики для установки диагноза коронавируса, а также принять меры по своевременному амбулаторному обеспечению лекарственными препаратами в соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения КВИ.



Цой также обратил внимание, что несмотря на действующие карантинные меры, в ряде регионов продолжается проведение торжественных мероприятий с участием большого количества людей и установлением фактов грубейших нарушений карантина. В связи с чем он попросил поручить местным исполнительным органам усилить работу мониторинговых групп.



"Учитывая продолжающийся рост заболеваемости и летальности от коронавируса, Министерством здравоохранения предложено со 2 августа принять дополнительные меры в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау и Караганда. В том числе:



- приостановить деятельность всех предприятий и организаций вне зависимости от форм собственности, не участвующих в Ashyq, за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения;

- запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

- сохранить дистанционную форму работы для 80 процентов сотрудников государственных органов. Для проектов, участвующих в Ashyq, предложено ограничить деятельность до 20.00, для лидеров Ashyq - до 22.00.

- при этом ужесточить требованиям к нарушителям: при чекине от 0 до 20 исключать из проекта без предупреждения на один месяц, при повторном нарушении - на два месяца", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане решила ввести новые карантинные ограничения в 5 городах страны - в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде.