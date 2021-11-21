Centerra Gold потеряла контроль над кыргызским золотодобывающим рудником «Кумкор»

Компания Centerra Gold Inc. отразила факт потери рудника «Кумтор», передает Деловой Казахстан.
Поздно вечером 19 ноября, после завершения биржевых торгов, компания списала со своей балансовой стоимости $926 миллионов и отразила факт потери контроля над рудником «Кумтор».
Решение было принято Centerra Gold Inc. по требованию комиссии по ценным бумагам провинции Онтарио (Канада).
"Кыргызское правительство с самого первого дня призывало менеджмент компании Centerra Gold Inc. признать нанесение огромного ущерба природе и экономике нашей страны. Мы считаем, что международное сообщество скоро убедится в том, что речь не идет об ущемлении интересов инвесторов. Кабинет министров будет продолжать активно отстаивать верховенство закона и национальные интересы народа Кыргызской Республики" Председатель Кабинета министров КР и руководителем администрации президента КР Акылбек Жапаров
Напомним, Кыргызстану принадлежит 26 процентов акций компании Centerra Gold Inc.
В феврале Жогорку Кенеш создал комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». В мае на руднике ввели внешнее управление. 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».
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