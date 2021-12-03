Полицейский застрелился на боевом посту в Уральске

— Утром после получения табельного оружия на боевом посту управления криминальной полиции 20-летний младший сержант покончил жизнь самоубийством (выстрелом из закрепленного табельного оружия). Погибший был полицейским группы по охране здания 2001 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области, — сообщили в пресс-службе полиции.



Погибший нес службу в органах внутренних дел с мая 2021 года, вступил в должность в августе 2021 года. Проходил срочную службу в ВС РК с июня 2019 года по июнь 2020 года.



Погибший не имел взысканий за период службы действующих взысканий. Начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.



Талгат УМАРОВ

