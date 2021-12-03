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Полицейский застрелился на боевом посту в Уральске

Просмотров:294 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Полицейский застрелился на боевом посту в Уральске
Иллюстративное фото
— Утром после получения табельного оружия на боевом посту управления криминальной полиции 20-летний младший сержант покончил жизнь самоубийством (выстрелом из закрепленного табельного оружия). Погибший был полицейским группы по охране здания 2001 года рождения, уроженец Западно-Казахстанской области, — сообщили в пресс-службе полиции.

Погибший нес службу в органах внутренних дел с мая 2021 года, вступил в должность в августе 2021 года. Проходил срочную службу в ВС РК с июня 2019 года по июнь 2020 года.

Погибший не имел взысканий за период службы действующих взысканий. Начато досудебное расследование. Одновременно начато служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств трагедии.

Талгат УМАРОВ


Источник: Уральская Неделя
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