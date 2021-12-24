Бельгия закроет все существующие атомные электростанции в стране

В настоящее время в Бельгии имеются две АЭС - в Доэле и Тиханже - с семью атомными реакторами. Дебаты о том, как решить ядерную проблему в Бельгии, затянулись на долгие годы с резкими разногласиями между правительственными сторонами, которые установили 2021 год в качестве крайнего срока для решения этого вопроса.



После ночных переговоров министры пришли к компромиссу, согласно которому последняя существующая атомная электростанция должна закрыться в 2025 году. Закрытие начнется в 2022 году с целью безопасного вывода из эксплуатации и сноса обоих заводов к 2045 году. Две бельгийские атомные станции с семью реакторами в общей сложности эксплуатируются французской компанией Engie и составляют почти половину производства электроэнергии в стране.



В соглашении власти выразили надежду на строительство двух газовых электростанций для восполнения дефицита энергии. Правительство заявило, что план будет пересмотрен в марте в связи с возможными проблемами с разрешениями. Премьер-министр Александр Де Кроо сказал, что, возможно, новые реакторы, построенные на этих объектах, могут быть расширены в качестве системы безопасности, но добавил, что это "очень маловероятно".



Страна не откажется полностью от ядерных технологий, в рамках сделки 100 миллионов евро будут инвестированы в исследования, в том числе на небольших модульных атомных электростанциях.



Стоит отметить, что вопросы, касающиеся ядерной энергетики, продолжают разделять Европу на фоне стремления стран по всему миру перейти от ископаемого топлива к более чистым энергетическим ресурсам, которые не так загрязняют климат. Ожидается, что в январе Европейская комиссия представит классификационный список зеленой энергии, в котором будет указано, какие источники считаются приемлемыми для инвестиций в рамках обязательств по обеспечению углеродной нейтральности.



Некоторые страны, зависящие от ядерной энергии, такие как Франция, настаивали на ее включении в план таксономии, однако другие страны, такие как Германия, выступили против. Сама Германия намерена закрыть свою последнюю атомную станцию к концу следующего года, а новое правительство намерено постепенно отказаться от угля к 2030 году.



Напомним, в сентябре Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и фонду "Самрук-Казына" изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.



В Минэнерго сообщали, что деньги на строительство АЭС в бюджете не предусмотрены. Министр также ответил, учтут ли мнения казахстанцев по строительству АЭС.