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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Бельгия закроет все существующие атомные электростанции в стране

Просмотров:445 Опубликовано: Сегодня, 10:18
Бельгия закроет все существующие атомные электростанции в стране
©REUTERS
В настоящее время в Бельгии имеются две АЭС - в Доэле и Тиханже - с семью атомными реакторами. Дебаты о том, как решить ядерную проблему в Бельгии, затянулись на долгие годы с резкими разногласиями между правительственными сторонами, которые установили 2021 год в качестве крайнего срока для решения этого вопроса.

После ночных переговоров министры пришли к компромиссу, согласно которому последняя существующая атомная электростанция должна закрыться в 2025 году. Закрытие начнется в 2022 году с целью безопасного вывода из эксплуатации и сноса обоих заводов к 2045 году. Две бельгийские атомные станции с семью реакторами в общей сложности эксплуатируются французской компанией Engie и составляют почти половину производства электроэнергии в стране.

В соглашении власти выразили надежду на строительство двух газовых электростанций для восполнения дефицита энергии. Правительство заявило, что план будет пересмотрен в марте в связи с возможными проблемами с разрешениями. Премьер-министр Александр Де Кроо сказал, что, возможно, новые реакторы, построенные на этих объектах, могут быть расширены в качестве системы безопасности, но добавил, что это "очень маловероятно".

Страна не откажется полностью от ядерных технологий, в рамках сделки 100 миллионов евро будут инвестированы в исследования, в том числе на небольших модульных атомных электростанциях.

Стоит отметить, что вопросы, касающиеся ядерной энергетики, продолжают разделять Европу на фоне стремления стран по всему миру перейти от ископаемого топлива к более чистым энергетическим ресурсам, которые не так загрязняют климат. Ожидается, что в январе Европейская комиссия представит классификационный список зеленой энергии, в котором будет указано, какие источники считаются приемлемыми для инвестиций в рамках обязательств по обеспечению углеродной нейтральности.

Некоторые страны, зависящие от ядерной энергии, такие как Франция, настаивали на ее включении в план таксономии, однако другие страны, такие как Германия, выступили против. Сама Германия намерена закрыть свою последнюю атомную станцию к концу следующего года, а новое правительство намерено постепенно отказаться от угля к 2030 году.

Напомним, в сентябре Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и фонду "Самрук-Казына" изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.

В Минэнерго сообщали, что деньги на строительство АЭС в бюджете не предусмотрены. Министр также ответил, учтут ли мнения казахстанцев по строительству АЭС.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:30
Цитата: дорожник
Эдак скоро придётся строить СП-3 для снабжения газом Европы

пусть лучше построят газопроводы для своих россяин. больше 30% людей до сих пор топят кто валежником, за который еще и сажают. кто углем в тридорога.
зато верхушка наваривается на сверходах от продажи в Европу.
люди мерзнут а им все бабла мало.
кому война а кому мать родна.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 11:19
власти выразили надежду на строительство двух газовых электростанций для восполнения дефицита энергии.
Эдак скоро придётся строить СП-3 для снабжения газом Европы

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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