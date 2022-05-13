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Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 09:46

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Президент Казахстана подписал законы, касающиеся бюджета Национального фонда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал законы, которые касаются бюджета и Национального фонда республики, сообщает «Акорда».

© Instagram/akordapress
Как сообщает «Акорда», вчера, 12 мая, президент страны подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменения в Закон Республики Казахстан «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы». Также глава государства подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

Тексты законов публикуются в печати.

Ранее, 5 мая, депутаты Сената приняли закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2022-2024 годы» и корректировки в республиканский бюджет на 2022-2024 годы.

- Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объёме 10,2 триллиона тенге, что на 955 миллиардов тенге выше утверждённого плана. Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет увеличен до 4 030 миллиардов тенге... Средства будут направлены на реализацию поручений главы государства. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объёме 18,8 триллиона тенге...» - заявил министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Главная цель реформ, как отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев, — это создание необходимых условий для роста экономики, для справедливого распределения национального богатства и повышения качества жизни казахстанцев.

- Сегодня рассмотрели и приняли важные законы. Сейчас наше государство, несмотря на сложную экономическую ситуацию, полностью выполняет свои социальные обязательства. Примерно половина бюджета этого года пойдёт на социальную сферу. В настоящее время мы активно приступили к созданию Нового Казахстана. Очевидно, что на этом пути нам нужен новый подход, и в том числе нужны новые подходы для формирования республиканского бюджета. Как сказал президент, Новый Казахстан - это прежде всего справедливый Казахстан, поэтому формирование бюджета должно проводиться прозрачно, объективно и эффективно. Это требование народа и главная задача, которую возлагает на нас глава государства, - сказал Ашимбаев на заседании палаты 5 мая.

Ашимбаев подчеркнул, важно, чтобы выделяемые средства и проводимая работа дали конкретные реальные результаты.

- Каждый тенге республиканского бюджета должен быть распределен и эффективно расходован. Необходимо правильно использовать средства Национального фонда, - заключил он.



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