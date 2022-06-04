Обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана

Начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы столкнулись с насущной необходимостью коренной трансформации модели государственного управления. Поэтому в мартовском Послании я представил масштабную программу политической модернизации. Она нацелена на дальнейшую демократизацию страны, расширение участия граждан в управлении государством, повышение эффективности работы Правительства. Ее полноценная реализация окончательно закрепит переход Казахстана к президентской форме правления с сильным парламентом.Конституционная реформа комплексно усилит систему защиты прав и свобод человека. Будет обеспечена честная и открытая политическая конкуренция в стране.Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона. Все они в полной мере исходят из интересов граждан. По сути, мы кардинально обновляем основы нашей государственности и закладываем фундамент Второй Республики.Уважаемые соотечественники!В истории нашей страны изменения в Конституцию впервые будут вноситься через общенародный референдум.Проведение референдума является важным шагом на пути построения в Казахстане развитого демократического общества.В течение месяца в стране шло активное обсуждение и разъяснение проекта конституционных поправок. Конституционная реформа вызвала широкий отклик в обществе. Все ее положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий Президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан. Уверен, всенародное волеизъявление по конституционным изменениям заложит прочный фундамент Нового, Справедливого Казахстана.Вместе мы сделаем реальностью Новый Казахстан, в котором социальная справедливость будет главной ценностью и несущей конструкцией нового общественного договора. Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.Центральная комиссия референдума и другие уполномоченные государственные органы обеспечат неукоснительное соблюдение всех норм выборного законодательства. Ход голосования будут отслеживать международные наблюдатели и представители общественных объединений нашей страны.Ваш голос на избирательном участке станет важным и, возможно, решающим в определении новых честных и понятных правил общественной жизни. Придя на избирательный участок, вы продемонстрируете высокий уровень консолидации и сплоченности нашего народа.В условиях беспрецедентной геостратегической неопределенности и необходимости решения сложных задач, стоящих перед нашей страной, мы должны быть сильны своим единством и солидарностью.Подлинная демократия предполагает активное и созидательное участие в общем деле каждого гражданина. Голосуя за новые поправки, вы скажете решительное нет коррупции, непотизму, монополии в политике и экономике.Призываю вас, уважаемые сограждане, сделать свой исторический выбор, который определит вектор развития Казахстана. Каждый из вас является неотъемлемой частью единого народа Казахстана и способен повлиять на будущее всей нации, а значит – на свою судьбу. Именно от вас зависит судьба Родины.Призываю всех казахстанцев сделать свой выбор 5 июня!Вместе мы построим Новый Казахстан!