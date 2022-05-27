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Опубликовано: Вчера, 17:32

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В Актау прошло региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Конституционная реформа: казахстанский путь политической трансформации»

Организатором мероприятия выступил Казахстанский институт общественного развития (КИОР) при поддержке Республиканского штаба общественной поддержки референдума. Об этом сообщили в пресс-службе НАО «Казахстанский институт общественного развития».

Фото ЦОК Мангистауской области
Участники заседания обсудили значимость предстоящего референдума для развития страны и демократизации общества, а также роль конституционной реформы в построении Нового Казахстана. Эксперты обменялись мнениями о том, как изменения и дополнения в главный документ страны повлияют на политическую систему государства. В мероприятии приняли участие Абилкаир Байпаков, заместитель акима Актау, депутаты областного и городского маслихатов, общественные и государственные деятели, а также эксперты КИОР.

- Предстоящий референдум говорит о том, что в стране идет демократизация и либерализация всей системы. Это шанс на перемены. Глава государства советуется с населением, предлагает разделить ответственность и хочет услышать от населения обратную связь. Нам предлагается выбрать либерализм, демократию, свободу и, самое главное, справедливость, – сообщил Самат Нуртаза, советник Председателя Правления Казахстанского института общественного развития.

В Актау прошло региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Конституционная реформа: казахстанский путь политической трансформации»


С приветственным словом выступил заместитель акима Актау Абилкаир Байпаков.

- Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Нам всем небезразлична судьба нашей страны. От решений, которые мы примем, будет зависеть будущее Казахстана. Важно выразить свою гражданскую позицию и принять участие в историческом выборе, – отметил Абилкаир Байпаков.

Депутат Мангистауского областного маслихата Аббат Урисбаев призвал поддержать инициативу Президента, отметив что изменения происходят в ответ на голос народа.

- Собираясь на такие собрания, мы должны до 5 июня представить свои предложения и предложения народа. Мы видим, что большинство населения поддерживает поправки в Конституцию, но поскольку важен голос каждого гражданина, необходимо усилить работу по информированию, - подытожил депутат.

В свою очередь, депутат городского маслихата Актау Уайс Ерсайын подчеркнул, что участие в референдуме – возможность для каждого казахстанца проявить свою гражданскую позицию.

- Эти изменения не являются изменениями, подготовленными одним человеком за один день. Это востребованность населения, которая формировалась годами, то, что мы обсуждали. Начало всех политических перемен - референдум. То есть, наша вновь строящаяся политическая система является фундаментом нового Казахстана. Откладывая конституционные изменения, мы теряем еще 30 лет. Поэтому все делается для того, чтобы быстрее провести референдум, быстрее принять изменения в Конституцию и ускорить изменение политической системы, - отметил Уайс Ерсайын.

В Актау прошло региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Конституционная реформа: казахстанский путь политической трансформации»


По результатам последнего социологического опроса, референдум поддержали более 72% населения.

- Это хороший показатель, наблюдается высокая политическая активность наших граждан. В Казахстане более 11 миллионов человек могут принять участие в республиканском референдуме, большая часть из них - молодежь. То есть, многие казахстанцы впервые сделают свой выбор и внесут свой вклад в то, чтобы наша страна стала справедливым и развитым государством. Можно с полной уверенностью сказать, что конституционная реформа, осуществляемая посредством референдума, повысит шансы граждан на участие в управлении страной, – сказал Жаксыбек Жиеналиев, эксперт КИОР.

В Актау прошло региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Конституционная реформа: казахстанский путь политической трансформации»


Политолог Бауыржан Серикбаев отдельно остановился на направлениях конституционной реформы, затрагивающих избирательную систему:

- В соответствии с предстоящими изменениями в Конституцию в стране будет усилена роль маслихатов. Районные, городские маслихаты избираются полностью по мажоритарной системе. Акимы областей будут избираться косвенным путем. Для этого будет выдвинуто не менее двух кандидатов, которые будут выбраны выборами депутатов всех маслихатов области. В этом же порядке выбираются акимы трех городов республиканского значения. В связи с обновлениями статьи 56 Конституции «Счетный комитет» теперь преобразуется в «верхнюю Аудиторскую палату», которая два раза в год отчитывается перед Мажилисом. Референдум - это демократический процесс, который решает важные государственные дела, советуясь с населением. Надеемся, что наш народ всесторонне ознакомится с конституционными изменениями и сделает свой выбор.

В Актау прошло региональное заседание экспертного клуба «Sarap» на тему «Конституционная реформа: казахстанский путь политической трансформации»


Согласился со спикером и Дияс Рахимбаев, эксперт КИОР.

- Это очень разумно, и мы должны полностью поддержать модернизацию нынешней государственной модели. В начале этого благородного дела давайте примем участие в республиканском референдуме 5 июня во имя будущего страны и будущих поколений, и будем стремиться к созданию процветающего, справедливого Казахстана, – сообщил спикер.




Партнёрский проект с ЦОК Мангистауской области.
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